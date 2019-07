Stiri pe aceeasi tema

- Filialele iesene PNL, USR, PLUS si PMP, dar si mai multe asociatii civice, au anuntat, miercuri, ca vor sesiza Avocatul Poporului privind incalcarea de catre Guvern a legii referitoare la autostrada Ungheni - Iasi - Targu Mures, potrivit news.ro.Asociatiile civice iesene “Moldova vrea Autostrada“,…

- UDMR si grupul parlamentar al minoritatilor nationale urmeaza sa semneze marti Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, propus de presedinele Klaus Iohannis, se arata intr-un anunt al Administratiei Prezidentiale. In urma cu sase saptamani acordul era semnat la…

- UDMR si grupul parlamentar al minoritatilor nationale urmeaza sa semneze marti Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, propus de presedinele Klaus Iohannis, se arata intr-un anunt al Administratiei Prezidentiale. In urma cu sase saptamani acordul era semnat la…

- Luni, elevii de clasa a XII-a au sustinut prima proba scrisa la examenul de Bacalaureat, Limba si literatura romana. Un candidat a fost eliminat de la aceasta prima proba. Elevii au avut printre cerințe realizarea unui eseu referitor la un text poetic aparținand autorilor George Bacovia sau…

- Vineri dimineata, pe autostrada A1 intre Traian Vuia și Timisoara s-a petrecut un teribil accident rutier. Un șofer care circula pe contrasens a lovit din fața un autoturism care rula normal. In mașina care mergea regulamentar se aflau doi copilași și trei adulți. Doi dintre adulți au murit pe loc iar…

- Pro Romania nu va semna textul motiunii de cenzura, au precizat pentru Libertatea surse din partid. In schimb, formatiunea va vota in favoarea motiunii, Ponta cerandu-le tuturor parlamentarilor formatiunii sa fie prezenti, in sedinta de vot, pentru a nu se interpreta ca au facut blat cu PSD-ul. Victor…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput astazi consultarile cu partidele, pentru punerea in aplicare a referendumului. Reprezentantii PNL au ieșit deja de la intalnirea cu președintele, urmeaza cei ai USR si UDMR.

- Partidele și-au stabilit deja mitingurile pentru campania electorala. Daca președintele Klaus Iohannis va participa la doua mitinguri organizate de PNL, pentru referendum, PSD a decis sa adune mii de oameni la Iași, chiar în ziua în care are loc summit-ul de