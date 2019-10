Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a primit in prima decada a lunii octombrie o subventie de 11.979.329,42 lei, Partidul National Liberal - 5.488.477,04 lei, Uniunea Salvati Romania - 1.614.012,00 lei, Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - 1.192.977,47 lei si Partidul Miscarea Populara - 776.804,63…

- Valoarea totala a subventiilor virate in conturile PSD, PNL, USR, ALDE si PMP in prima decada a lunii octombrie este de 21.051.600,56 de lei, cea mai mare subventie, de aproape 12 milioane de lei, fiind acordata Partidului Social Democrat, informeaza un comunicat al Autoritatii Electorale Permanente…

- Programul consultarilor va fi urmatorul: Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL); Ora 11:30 – Uniunea Salvați Romania (USR); Ora 12:00 – Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR); Ora 12:30 – Partidul Mișcarea Populara (PMP); Ora 13:00 – Grupul parlamentar Pro Europa; Ora 13:30 –…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP ) a platit, in luna septembrie 2019, subventii in valoare totala de peste 23 de milioane de lei in contul partidelor politice. Cea mai mare subvenție a incasat-o PSD. Conform unui comunicat de presa, valoarea subventiei virate de AEP in contul fiecarui partid politic,…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat, in prima decada a lunii septembrie, subventii in valoare totala de 23.752.465,16 lei in contul partidelor politice.Citește și: Liviu Dragnea, la prima apariție publica dupa incatușare! Cum arata fostul lider PSD Conform unui comunicat…

- Conform unui comunicat transmis AGERPRES de AEP, valoarea subventiei virate in contul fiecarui partid politic este repartizata astfel:* Partidul Social Democrat - 13.516.245,66 lei* Partidul National Liberal - 6.192.634,11 lei* Uniunea Salvati Romania - 1.821.085,47 lei*…

- Partidul Verde filiala judeteana Suceava considera ca a venit vremea ca partidele parlamentare sa justifice pe ce au cheltuit, in ultimii 3 ani, acele subvenții primite de la bugetul de stat. ”Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Partidul Mișcarea Populara, Partidul ProRomania, Partidul…

- Subventii in valoare totala de 19.701.167,80 lei au fost virate, in luna august, in contul partidelor politice de catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), potrivit datelor comunicate de AEP. Conform unui comunicat de presa transmis AGERPRES, valoarea subventiei virate de AEP in contul fiecarui…