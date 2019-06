Partidele după europarlamentare Sustinatorii euroscepticismului s-au inselat si ei, tot masiv. Asa cum sunt ei, majoritatea alegatorilor romani sunt pro-europeni - si nu tolereaza ideea vreunei indepartari de valorile si de stilistica Uniunii Europene. Odata spuse aceste lucruri, cum se prezinta partidele romanesti dupa alegeri? 1. PNL PNL este marele (dar nu principalul) castigator al acestor alegeri. In primul rand, a reusit sa obtina un scor semnificativ mai bun decat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat, luni, rezultatele parțiale centralizate pana la 16.23, PNL obținand un scor de 27,07% , PSD - 23,59% , iar Alianța 2020 USR-PLUS a obținut 19,99%.Potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central, la ora 16.23, dupa numararea a 48,50% din numarul…

- Deputatul PSD Iasi Silviu Macovei a criticat, luni, strategia avuta de partidul din care face parte, fapt care, in opinia sa, a dus la un rezultat ''dezastruos'' la alegerile europarlamentare de duminica. "Orice am spune, rezultatul PSD la aceste alegeri este unul dezastruos…

- La scrutin pot participa aproape 19 milioane de cetațeni romani cu drept de vot, din care in jur de 700.000 sunt cetațeni romani cu domiciliul sau reședința in strainatate. Sunt peste 18.000 de secții de votare deschise in toata țara. Trebuie sa știți ca atunci cand pașiți in secția de votare puteți…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a votat, duminica, pentru viitorul Romaniei in UE si pentru viitorul Europei, precum si pentru consolidarea statului de drept si a independentei Justitiei in Romania. "Aceste alegeri, dincolo de dimensiunea lor interna, sunt despre viitorul…

- Alegeri europarlamentare 2019. De 12 ani, România este membra a Uniunii Europene, iar Uniunea ne-a pus la dispoziție zeci de miliarde de euro sa dezvoltam sistemele de sanatate și educație sau sa ne punem infrastructura la punct.

- „Miza acestei noi etape din istoria Uniunii Europene este data de stabilirea strategiilor, a politicilor si liniilor directoare pe care UE intentioneaza sa le sustina in urmatorii cinci ani in materie de securitate, comert international, protectia consumatorilor, gestionarea corecta si stiintifica a…

- Londra ar fi trebuit sa paraseasca Uniunea Europeana pe 29 martie, insa partidele politice din regat nu au cazut de acord asupra planului pentru Brexit. Termenul limita a fost extins pana la 31 octombrie, insa incertitudinea politica ii duce pe multi cu gandul ca in curand ar putea fi organizat un…

- Noul parlament si structurile ce se vor forma dupa alegerile europarlamentare trebuie sa aiba un dialog intern mai eficient, a fost una din concluziile Raportului anual privind aplicarea politicii externe si de securitate comune, in care, se solicita, totodata, infiintarea unor noi formate, precum Consiliul…