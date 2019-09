Partidele din Italia au ajuns la un acord privind formarea noului guvern Principalul subiect a fost bugetul pentru anul viitor, orientat spre dezvoltarea economica. In acelasi timp, partidele s-au angajat sa nu pericliteze finantele publice.



Cele doua formatiuni, traditional rivale, au convenit ca vor alcatui un nou guvern inaintea alegerilor anticipate necesare dupa ruperea coalitiei anterioare intre M5S si Liga.



Italia este pe locul al doilea in Uniunea Europeana ca datorii publice, iar acordul politic face apel la o flexibilitate mai mare la Bruxelles, pentru depasirea regulilor bugetare actuale, considerate la Roma excesiv de rigide.



Sursa articol: dcnews.ro

- Criza politica din Italia este pe cale sa ia sfarșit. Mișcarea 5 Stele și Partidul Democrat au convenit sa formeze un nou guvern, in fruntea caruia va fi tot Giuseppe Conte, care si-a anuntat demisia recent.

