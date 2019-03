Partidele de extremă dreaptă și-ar putea dubla numărul de locuri în Parlamentul European Partidele de extrema dreapta sunt pe cale sa își dubleze locurile la urmatoarele alegeri pentru Parlamentul European din mai, în timp ce grupurile conservatoare și social-democrate s-ar putea confrunta cu mari pierderi, a aratat un nou sondaj publicat de publicația germana Bild și citat de Reuters.

Pierderea sprijinului acordat partidelor convenționale înseamna ca nu vor putea sa formeze o "coaliție majoritara" în parlament, cum ar fi cea care conduce Germania, a aratat sondajul efectuat pe mai mult de 9.500 de persoane din șase țari, la sfârșitul lunii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

