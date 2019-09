Stiri pe aceeasi tema

- Roma, 30 sep /Agerpres/ - Partidele din coalitia de guvernare in Italia s-au declarat luni favorabile ca varsta minima de vot sa fie coborata la 16 ani, o masura care, potrivit analistilor, ar aduce in randul electoratului inca in jur de 1 milion de persoane, transmite Reuters. Italia ar fi a doua tara…

- ​Attila Korodi, liderul deputaților UDMR, susține ca Uniunea nu ar trebui sa intre la guvernare daca Guvernul dancila pica la moțiunea de cenzura, dar nu exclude ca acest lucru sa se întâmple dupa alegerile parlamentare. ​„Punctul meu de vedere personal este ca n-ar trebui…

- Membrii Partidului Democrat din Moldova sunt supusi presiunilor din partea coalitiei de guvernare, in ajunul alegerilor locale din 20 octombrie. Declaratia a fost facuta de presedintele PDM, Pavel Filip, in cadrul emisiunii "In centrul atentiei" de la Publika TV.

- "Am luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura cu atat mai mult cu cat este din ce in ce mai probabila destramarea coalitiei de guvernare si retragerea unui partid din coalitia de guvernare. Am decis sa demaram imediat procedurile (...) si am mandatat liderii grupurilor parlamentare (ale PNL…

- Calin Popescu Tariceanu i-a chemat pe liderii ALDE la sediul partidului, acolo unde au avut loc o serie de intalniri informale, inaintea ședințelor oficiale, care vor avea loc luni, la Palatul Parlamentului.Citește și: Tariceanu a convocat ședința DECISIVA pentru viitorul coaliției: PSD poate…

- Partidele care formeaza coaliția de la guvernare in Italia nu se mai ințeleg. Vicepremierul Mateo Salvini a cerut alegeri anticipate dupa ce a anunțat ca alianța cu mișcarea 5 Stele nu mai exista.

- Ziarul Unirea Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, solicita sprijinul coaliției de la guvernare pentru aprobarea, in Parlament, a unei legi importante Solicit PSD sa susțina proiectul de lege pe care l-am depus ca parlamentar al PNL, prin care solicitam exceptarea de la liberare condiționata, pentru…

- Actuala guvernare nu are incredere in institutiile de drept si de reglementare din Republica Moldova si are temei pentru aceasta. Opinia a fost exprimata la dezbaterile publice cu tema „Dezoligarhizarea” si „Decapturarea” statului: limitele legalitatii”, editia a 113-a din ciclul „Dezvoltarea culturii…