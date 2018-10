Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa este noul co-prezentator al emisiunii Xtra Night Show, in locul Anisiei Gafton. Acesta s-a alaturat echipei “Xtra Night Show”, din care mai fac parte actorul Catalin Bordea si DJ-ul de talie internationala Vika Jigulina. Aceasta a fost prima aparitie publica a artistului, de la revenirea…

- Diana Dumitrescu a uimit pe toatE lumea cu rochia pe care a ales sE o poarte in ziua cea mare. Frumoasa actritE s-a cEsEtorit in acest weekend, iar invitatii au rEmas cu gura cEscatE in momentul in care vedeta xi-a fEcut aparitia la bratul partenerului ei, Alin Boroi.

- Victor Slav este un tatE model, care vrea sE-i facE cu totul pe plac fetitei sale. Fostul iubit al BiancEi DrEguxanu nu xtie cum sE-xi mai rEsfete fetita xi sE o facE sE se simtE iubitE. Ba chiar a rEmas xi in relatii de prietenie cu mama acesteia, Bianca DrEguxanu, de dragul micutei.