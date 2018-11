Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca in Romania salariile sunt mult mai mici comparativ cu media din Uniunea Europeana, preturile din supermarketuri sunt comparabile cu cele din Occident. In timp ce la Bruxelles un cos minim de cumparaturi costa putin peste 23 de euro, la Bucuresti aceleasi produse pot fi cumparate cu o investitie…

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicita Ministerului Sanatatii rezolvarea crizei garzilor de noapte efectuate de personalul medical din spitale și centrele de urgența. Conform unui studiu al Federației Solidaritatea Sanitara, in Romania o garda dureaza in…

- Biroul National de Statistica din China a raportat ca economia acestei tari a crescut cu 6,5%, in trimestrul al treilea al acestui an, fata de acelasi trimestru al anului trecut, fiind cel mai lent ritm inregistrat de la criza financiara globala, din 2009, pana in prezent, informeaza, vineri, BBC.…

- In cautare de bani pentru a-si restaura sediul, Administratia Prezidentiala Franceza si-a deschis un magazin online cu 56 de articole produse in Franta, intre care cani cu chipul lui Emmanuel Macron si genti inscriptionate „Prima Doamna“.

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, prezinta cele mai importante schimbari generate de criza economica pe piața imobiliara locala. Conform reprezentanților RE/MAX, piața și-a revenit progresiv, ajungand la un nivel apropiat…

- Destinatiile celebre pierd teren in fata celor mai putin cunoscute, dar care ofera izolare si liniste. Desi preturile sunt destul de ridicate, turistii nu ezita sa-si ofere momente de rasfat pe o insula doar pentru ei.