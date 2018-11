Stiri pe aceeasi tema

- Partida AFC Hermannstadt - FC Botosani, programata duminica, de la ora 17.30, la Tagu Mures, in etapa a XV-a a campionatului national Liga I, a fost amanata pentru luni, din cauza cetii, informeaza News.ro.Arbitrul Andrei Chivulete a amanat partida o ora, mai intai, in speranta ca vremea se…

- FC Botosani a invins pe Dinamo, 2-0, in Liga 1 Betano, iar ros-albii au ajuns pe locul 12 in clasament, unul de baraj. Costel Enache a explicat cum a reusit sa se impuna in fata ros-albilor si a avut la ProSport LIVE un mesaj pentru "caini".

- Pentru prima data dupa mult timp, FCSB nu va juca un meci considerat "acasa" pe Arena Nationala. Partida cu FC Botosani, din etapa a saptea a Ligii 1 Betano (2 septembrie, ora 21:00) se va disputa la Voluntari, pe arena "Anghel Iordanescu".

- Gigi Becali a explicat de ce FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, i-a achizitionat pe Alexandru Stan de la Astra Giurgiu si pe Mihai Roman de la FC Botosani. Patronul ros-albastrilor l-a "intepat" si pe actualul lider al echipei, Florin Tanase.