- Meciul dintre CSM Poli Iasi si Astra Giurgiu, programat duminica, de la ora 18,00, pe stadion ”Emil Alexandrescu” din Iasi, in etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal, a fost amanat din cauza vremii nefavorabile pentru o data ce va fi stabilita ulterior, a anuntat Liga Profesionista de Fotbal…

- Se lucreaza pentru ca terenul sa fie regulamentar la meciul din aceasta seara cu Astra. Imagini au fost postate pe pagina de Facebook a clubului CSM Politehnica Iasi. "Masuri speciale vor fi luate pentru buna desfasurare a meciului de fotbal dintre CSM Politehnica Iasi si Astra Giurgiu, eveniment din…

- Premiera in istoria recenta a sportului constantean Doua persoane au fost condamnate in cazul incidentelor de la un meci de fotbal jucat acum patru ani, la Ovidiu, in care arbitrul care conducea partida a fost batut Este vorba de partida CSO Ovidiu CS Eforie, disputata pe 3 mai 2014, in etapa a patra…

- CSM Politehnica Iasi a trecut pe langa un rezultat notabil in prima etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal. Vineri, iesenii au cedat la Cluj, contra CFR, cu 1-2, golul decisiv al gazdelor aparand in prelungiri. Remiza ar fi fost insa nedreapta dupa aspectul meciului, gazdele meritand clar victoria.…

- CSU Craiova a postat un comunicat pe site-ul oficial, in care noteaza ca a "luat act cu indignare si revolta" de delegarea arbitrului Alexandru Tudor la meciul cu Astra Giurgiu, din prima etapa a play-off-ului Ligii I."Am luat act cu indignare si revolta de delegarea domnului Alexandru Tudor…

- Efective de jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca vor asigura masurile de ordine publica si siguranta a spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal din cadrul Ligii I-a, dintre echipele F.C. CFR 1907 Cluj si C.S.M. Poli Iasi. Evenimentul sportiv se va disputa astazi, 09…

- Universitatea Craiova a susținut vineri o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și fundașul Tiago Ferreira au prefațat intalnirea cu Astra Giurgiu, prima din cadrul rundei de debut din play-off-ul Ligii I. Site-ul nostru va prezinta opiniile celor ...

- LIVETEXT Liga I, play-off, prima etapa: CFR Cluj – CSM Poli Iași (vineri, 20.45, Digi, Telekom, Look). Ardelenii lui Dan Petrescu incep lupta pentru titlu. Antrenorul liderului Ligii 1 considera ca elevii sai nu vor avea un meci ușor cu ieșenii, dar spera ca fotbaliștii sa reziste presiunii din ultima…

- Tehncianul Dan Petrescu a declarat, joi, ca a cerut oficialilor de la CFR Cluj ca la meciul de vineri, cu CSM Poli Iasi, din prima etapa a play-off-ului Ligii I, sa se tina un moment de reculegere pentru Davide Astori. ”Am plans! Chiar daca nu l-am cunoscut, recunosc, am plans. Cand am vazut spectatorii…

- Dan Petrescu: Trebuie sa rezistam presiunii in play-off Tehnicianul CFR-ului a prefațat prima partida din play-off, impotriva Politehnicii Iași. Antrenorul liderului Ligii 1 considera ca elevii sai nu vor avea un meci ușor cu ieșenii, dar spera ca fotbaliștii sa reziste presiunii din ultima…

- Din pricina conditiilor meteorologice nefavorabile, meciul de baschet dintre echipele feminine CS Phoenix Constanta si CS Agronomia Bucuresti, programat initial duminica, 4 martie, la Sala Sporturilor, a fost reprogramat pentru marti, 6 martie, de la ora 17. Partida conteaza pentru runda a Vlll-a a…

- Fotbaliștii Craiovei au oferit marțișoare. Miodrag Mitrovic, Vladimir Screciu, Gustavo Di Mauro, Andrei Burlacu și directorul de imagine Gica Craioveanu au oferit flori și marțișoare alb-albastre doamnelor și domnișoarelor prezente in cadrul acestui eveniment. Nu au lipsit nici selfie-urile, dar nici…

- Ianis Zicu ii ataca pe șefii FRF. Fostul internațional a criticat decizia Federației de a insista ca meciul FC Hermannstadt – FCSB, scor 3-0, sa se dispute pe un teren foarte greu. ”Ei joaca intre ei pe terenuri mult mai bune. Nu-i intereseaza de fotbaliști”, a declarat Ianis Zicu, la Digi Sport. Dinu…

- Meciul CS Universitatea Craiova - Dinamo Bucuresti, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, programat pentru joi, a fost amanat de Federatia Romana de Fotbal din cauza conditiilor meteo nefavorabile. "Ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul…

- Prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii 1 a fost amanata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, la solicitarea cluburilor.Citește și: ALERTA - CCR, lovitura pentru SRI: Mandatele de interceptare pe siguranta nationala, restrictionate In prima etapa din play-off…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat miercuri, pe site-ul oficial, ca partida dintre CS U Craiova si Dinamo, din sferturile Cupei Romaniei, a fost amanata ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul Dolj. Programata initial pentru joi (1 martie, ora 20:30), confruntarea…

- Partidele din prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii I la fotbal, programate la sfarsitul acestei saptamani, au fost amanate din cauza vremii nefavorabile, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan. "Cluburile ne-au trimis solicitari…

- Partida dintre Gaz Metan și Astra Giurgiu, scor 1-0, din sferturile Cupei Romaniei va ramane, cu siguranța, in istoria competiției. La acest meci au asistat in jur de 60 de suporteri, dintre care platitori de bilete, special pentru acest meci, au fost 14 spectatori. Cum un bilet la acest joc disputat…

- Calificata pentru al treilea an la rand in turneul play off al Ligii 1, FC Viitorul va debuta in aceasta faza a competitiei pe terenul vicecampioanei FCSB. Cele sase echipe au intrat in play off cu punctajele: 1. CFR Cluj 30p, 2. FCSB 28p, 3. CSU Craiova 26p, 4. Astra Giurgiu 22p, 5. FC Viitorul 22p,…

- Partida de luni dintre Concordia Chiajna si FC Voluntari, ultima din sezonul regulat al Ligii 1, a fost amanata. Decizia a fost luata din cauza conditiilor meteo nefavorabile, la Chiajna ningand viscolit de ore bune.Liga Profesionista de...

- Patrida dintre Handbal Club Zalau si Sport Club Municipal Craiova, din cadrul etapei a XVIII-a a Ligii Nationale de handbal feminin, a fost amanata, potrivit unui comunicat al Federatiei Romane de Handbal. Meciul urma sa se dispute miercuri, 28 februarie, incepand cu ora 17, in Sala Sporturilor “Gheorghe…

- Meciul Concordia Chiajna - FC Voluntari, care inchide etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima din sezonul regulat, a fost amanat o ora din cauza conditiilor meteo. Arbitrul Marius Avram a decis amanarea meciului cu o ora, a anuntat site-ul televiziunii Digi Sport, care transmite meciurile din Liga…

- Clasamentul primelor sase echipe ale Ligii I dupa 26 de etape din sezonul regulat este urmatorul:1. CFR Cluj - 59 de puncte; 2. FCSB - 55;3. CSU Craiova - 51;4. Astra Giurgiu - 44;5. FC Viitourl - 44;6. CSM Poli Iasi - 39 de puncte.Clasamentul de la…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a obtinut calificarea in turneul play off al Ligii 1, realizand aceasta performanta pentru al treilea an la rand. Sambata, In ultima etapa din sezonul regulat, tanara echipa a lui Gica Hagi a jucat pe terenul formatiei Poli Iasi, meciul fiind decisiv pentru ambele adversare…

- Probele pentru evaluarea competentelor in cadrul Bacalaureatului- pentru elevii care nu au reusit sa ajunga la sesiunea stabilita de Ministerul Educatiei- nu vor mai fi sustinute luni. Astfel, Ministerul Educatiei urmeaza sa stabileasca o noua data pentru desfasurarea competentelor, a declarat, duminica,…

- CFR Cluj, FCSB, CS U Craiova, Astra Giurgiu, FC Viitorul si Poli Iasi sunt echipele care se vor lupta pentru titlul de campioana din Liga 1. CFR Cluj si FCSB, ocupantele primelor doua pozitii din clasament, se vor intalni in etapa a doua a play-off-ului (10-11 martie), pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu".…

- Programul complet al play-off-ului Ligii I Betano este urmatorul, potrivit news.ro:Etapa 1 (3-4 martie)CFR Cluj - CSM Poli Iasi;FCSB - FC Viitorul;CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu. Etapa 2 (10-11)CSM Poli Iasi - Astra Giurgiu;FC Viitorul - CS Universitatea Craiova;CFR Cluj -…

- Partida de astazi dintre CSM Politehnica Iasi si Viitorul Constanta, decisiva pentru calificarea in play-off-ul Ligii I de fotbal, suscita un interes urias in randul iesenilor. Conducerea clubului a anuntat ca s-au vandut deja 4 500 de bilete de intrare la meci. In conditiile in care clubul are si circa…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine sambata, 24 februarie, jocul din etapa a 26 a a Ligii 1, ultima din sezonul regulat, intalnind in deplasare, de la ora 19.45, Poli Iasi. Este meciul decisiv. Ambele echipe sunt in lupta pentru a se califica in play off, iar FC Viitorul are nevoie de un egal pentru…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta sustine sambata, 17 februarie, un nou meci din faza semifinala a Ligii 1, intalnind in deplasare CSO Voluntari. Partida este gazduita de sala Agronomia din Bucuresti, de la ora 14.00. Confruntarea le prilejuieste duelul si fratilor Mainea, Cristi CSO Voluntari…

- Proba de biatlon 15 km feminin, in care va concura Eva Tofalvi, a fost amanata pentru joi, din cauza vantului puternic din zona, au anuntat organizatorii Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang.Concursul va avea loc la Centrul de biatlon Alpensia, de la ora 10.15, ora Romaniei, anunța News.ro…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Vasile Miriuta, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa este capabila sa invinga Concordia Chiajna si sa isi pastreze sansele de calificare in play-off-ul Ligii I, lupta din care considera ca Astra Giurgiu a iesit cu bine, dupa ce a castigat, vineri,…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Partida dintre formatiile CS Universitatea Craiova si FC Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, conform programului anuntat, luni, de Federatia Romana de Fotbal. Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018, sunt urmatoarele:…

- Campioana Viitorul Constanta a terminat aseara la egalitate, 1-1 cu fosta campioana Astra Giurgiu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal, prima de anul acesta (din sezonul regulat mai sunt de derulat, dincolo de aceasta, 3 runde). Oaspetii au deschis scorul prin noua achizitie…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca are ca obiectiv castigarea tuturor punctelor in cele 4 meciuri ramase din sezonul regulat al Ligii 1, prima partida fiind cea cu Astra Giurgiu, de vineri seara. ''Astra este o echipa foarte buna, organizata,…

- Primul meci amical din cadrul stagiului de pregatire pe care Dinamo il efectueaza in Cipru, cu Aris Limassol, programat joi la Limassol, a fost amanat din cauza instabilitatii atmosferice, anunta gruparea bucuresteana. Partida cu Aris Limassol, ocupanta locului 13 in prima liga cipriota, se va disputa…

- Meciul amical dintre Aris Limassol si Dinamo Bucuresti, programat initial joi, in cadrul stagiului de pregatire pe care echipa antrenata de Vasile Miriuta il efectueaza in Cipru, a fost amanat din cauza vremii nefavorabile

- Un val de caldura excesiva poate perturba programul turneului Grand Slem de la Melbourne. Autoritațile statului Victoria avertizeaza ca joi și vineri temperaturile pot urca pana la 45 de grade...

- CS Universitatea Craiova o va intalni pe Dinamo Bucuresti in capul de afis al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti desfasurate joi la casa Fotbalului. Meciul va avea loc in Banie, pe terenul echipei mai slab clasate in editia trecuta de campionat.…

- E iures in vestiarul fostei campioane a Romaniei, Astra Giurgiu! Jucatorii nu si-au primit salariile de aproape trei luni, iar antrenorul Edward Iordanescu nu stie cum sa le mai capteze atentia la antrenamente si chiar la jocuri. Astra a inceput greoi campionatul, date fiind plecarile masive din lot,…

- CSM Poli și-a incheiat parcursul din 2017 cu un succes in Copou, 3-1 cu ultima clasata Juventus Colentina, in etapa a 22-a a Ligii I la fotbal. Au marcat Platini (min. 11), Sin (29) și Cisse (50), respectiv Calințaru (26). * * Liga Profesionista de F otbal a anunțat modificari in privința program arii…