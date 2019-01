Partid tanar cu sifonari vechi. Filiala USR – Gara de Nord

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, un accident rutier s a produs pe drumul national dintre Constanta si Harsova, in apropiere de comuna Crucea. Un automobil condus de un tanar a derapat intr un sant de pe marginea drumului. La fata locului a ajuns un echipaj de la Politia Rutiera, care l a condus pe tanar la postul…

- Din vremea lui Petru cel Tanar (fiul lui Mircea Ciobanu și al Doamnei Chiajna, nepotul lui Petru Rareș al Moldovei și stranepot al lui Ștefan cel Mare) dateaza prima atestare documentara cu privire la conducerea administrativa a orașului București – vezi mențiunea referitoare la “județul Necula al…

- Dupa Vlad Țepeș, urmatorii domnitori care prefera Bucureștiul in detrimentul Targoviștei sunt Basarab cel Tanar și Vlad Calugarul. Situația de schimba dupa urcarea pe tron a lui Radu cel Mare (1459 – 1508), acesta reanimand vechea Capitala a Țarii Romanești, curtea de la Targoviște. Mihnea cel Rau…

- Neomarxistilor atei din Piata Victoriei le sta in gat Catedrala. Lor le plac bisericile daramate, nu alea construite. Cine a demolat biserici, in tara asta? Ceausescu, un antichrist analfabet care avea la fel de multe diplome ca tefelistii, dar era mai capabil decat ei. Vreti “spitale, nu Catedrale”?…

- Deși an de an se intampla in linii mari cam același lucru, inca exista unde de șoc printre persoanele cu funcții de la Botoșani in legatura cu prima ninsoare și reacțiile oamenilor de la stat.

- Un episod grav caruia i-au cazut victime mai multe persoane a pus pe jar oamenii legii din Braila, care au retinut deja un tanar. Mai multe echipaje de politie si de la ambulanta au ajuns, duminica, in zona unui mall din oras, autoritatile fiind alertate ca o masina a lovit mai multe persoane si s-a…

- Cel mai grav ranit din randul celor trei persoane care au ajuns la spital in cursul zilei trecute, in urma exploziei urmate de un incendiu violent pornite de la un apartament dintr-un bloc din Piatra Neamt, ar putea fi transferat in strainatate. Alexandru are 29 de ani. Si, in urma deflagratiei de miercuri,…