Partid nou pentru fostul primar Ontanu

- Liderul Partidului Popular European din Moldova (PPEM), Iurie Leanca, afirma ca ar vota-o pe presedinta PAS, Maia Sandu, in functia de primar de Chisinau, insa nu ar face acelasi lucru in cazul candidatului PPDA, Andrei Nastase, pe motiv ca nu-l considera pe acesta ca fiind un politician proeuropean.

- Fostul primar al sectorului 2 Neculai Ontanu a depus la Tribunalul Bucuresti actele pentru infiintarea unui nou partid, intitulat "Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie". Potrivit portalului instantelor, cererea de acordare a personalitatii juridice pentru Partidul Ader la Democratie,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Braila a demarat cea de-a V-a editie a proiectului ”Cunoaste si protejeaza patrimoniul cultural national”, derulat la nivel national de Politia Romana in parteneriat cu Fundatia Collegium XXI.

- Sigur ca si Lupescu a gresit. Nimeni nu-i perfect, nici macar eu! Acum ar trebui sa colorez textul cu maimuta aia galbena care se hlizeste pe internet si se cheama emotimuci. Da, Lupescu a gresit cand l-a primit pe Burleanu la resedinta din Elvetia. Eu chiar l-as acuza pe Lupescu pentru delict de incredere.…

- A inceput simularea probelor scrise din cadrul Bacalaureatului 2018. Astfel ca elevii din clasele terminale de liceu – a XII si a XII-a – au avut luni dimineata un alt orar decat cel obisnuit. Au mers la clase si, timp de trei ore, au incercat sa rezolve cat mai bine varianta de subiect extrasa. Chiar…

- De asemenea, vor fi expuse principalele momente care au jalonat istoria Diecezei Romano-Catolice de Iasi in anii Primului Razboi Mondial si contributia Bisericii Catolice din Moldova la realizarea Marii Uniri, dar si efectele pozitive ale acestui act istoric pentru evolutia ulterioara a Bisericii Catolice,…

- Cariera fostului edil sef al municipiului resedinta de judet a capatat o turnura poate neasteptata. Cel care a condus Botosaniul in perioada 2000 – 2004 va fi invitat la televiziunea publica.

- Statul american Oklahoma a anuntat ca va aplica pedeapsa cu moartea folosind metoda inhalarii fortate cu nitrogen (azot), o metoda care nu a mai fost utilizata niciodata in Statele Unite. Anuntul a fost facut de Mike Hunter, procurorul general al acestui stat conservator din sudul Statelor Unite. ”Am…

- Economisti ai firmelor de consultanta fiscala din Romania vad criptomonedele drept continuatori ai instrumentelor de tip leverage, folosite pana in 2008, aflate la originea crizei, FMI vrea reglementari mai aspre, iar gigantul Google interzice publicitatea pentru monedele virtuale. Intrebat daca firmele…

- Boala rara este definita drept boala a carei incidenta este mai mica de 0,05% din populatie, afectand mai putin de o persoana din 2000. Datorita multitudinii acestor boli, se estimeaza ca la nivel mondial peste 350 de milioane de oameni sufera de afectiuni de acest tip, mai multi decat cei afectati…

- Spre deosebire de actualul lider de la Cotroceni care, pe fondul recentei vizite in Romania a sefului statului sarb spunea ca nu crede ca “este treaba presedintilor, personal, sa se ocupe de cei care fug de justitia romaneasca”, fostul presedinte Basescu lasa sa se inteleaga ca, daca ar mai fi fost…

- Procurorii anticoruptie verifica o serie de achizitii facute de Politia Locala Bucuresti, astfel incat a solicitat institutiei o serie de inscrisuri. Primul care a anuntat ca DNA-ul are in vizor o serie de achizitii facute de Politia Locala Bucuresti a fost liberalul Cristian Ciucu. “DNA a ajuns la…

- Silvia Radu a evitat sa dea un raspuns vizavi de participarea sa in alegerile locale anticipate din Chișinau pana la o decizie a Comisiei Electorale Centrale (CEC) cu privire la data desfașurarii scrutinului, scrie ziarulnational.md

- Sefa Guvernului va prelua, mai nou, si prerogativele care ii revin numarului 2 in cadrul Partidului Social Democrat. Totul dupa ce, la Congresul de sambata, Viorica Dancila a primit cele mai multe voturi, in defavoarea contracandidatilor sai, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu. Din cate a anuntat…

- Fostul premier pesedist le cere celor doi lideri politici ai momentului, Dragnea si Tariceanu, sa lase ”behaitul permanent” si sa schimbe odata Codurile penale. Adrian Nastase face aceasta solicitare dupa ce a urmarit luni de zile ”starea de a liderilor de partide impotriva dnei Kovesi” si a constatat…

- Astfel a calificat opozitia adoptarea, de catre deputatii partidului conservator Dreptate si Justitie (PiS) o lege care deschide calea degradarii a numerosi militari comunisti, chiar si postum. Legea il tinteste in particular pe ultimul lider al regimului comunist polonez, generalul Wojciech Jaruzelski,…

- Ion Diacov, fostul procuror al municipiului Chișinau, spune ca liderul PPDA, Andrei Nastase, ar fi un primar bun al Capitalei. Declarația a fost facuta in studioul emisiunii Important de la TVC 21.

- Alti doi barbati au murit din cauza virusului gripal, ceea ce duce ca bilantul deceselor in actualul sezon de gripa sa ajunga la 84. Victimele sunt un barbat in varsta de 63 de ani din judetul Mures si, respectiv, un om in varsta de 59 de ani, din judetul Bihor, din cate au anuntat reprezentantii […]…

- Astfel, 21.891 de elevi din intreaga tara vor participa direct la actiunile de educatie ecologica organizate pe perioada desfasurarii concursului organizat de EcoStuff Romania, in parteneriat cu Continental Anvelope Romania si LIDL. Cei mai silitori elevi vor participa in luna august la o tabara de…

- Sambata dimineata, la Sala Mare a Consiliului Judetean, a avut loc Conferinta Judeteana Extraordinara a Partidului Social Democrat, organizata in vederea Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie. La conferinta au participat 291 de delegati, din cei 310 convocati, care au ales, prin vot deschis,…

- Florin Citu atrage atentia ca majorarea salariilor „este o decizie care vine cu niste costuri. Pentru a face aceste cresteri salariale promise atat de pompos in campania electorala, cresteri salariale care aduc salariul medicilor la nivelul la care ar fi trebuit sa fie in 2022, a fost nevoie de sacrificii…

- Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca nu mai este niciun drum national cu circulatie intrerupta, dupa redeschiderea traficului pe DN 3, Baneasa – Ostrov (judetul Constanta). In continuare circulatia este blocata pe 13 drumuri judetele. cele mai multe din judetul Olt. Centrul Infotrafic anunta…

- Liviu Dragnea calca pe urmele lui Traian Basescu, ramas celebru cu formula ”nu stiu daca-i bine domnu chestor” lansata in contextul referendumului de demitere din 2012. Prezent la bilantul DNA prezentat ieri, presedintele Klaus Iohannis a trecut cu arme si bagaje de partea Laurei Codruta Kovesi si a…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national…

- Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare, se realizeaza in conformitate cu Ordinul MEN nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018 – 2019. PRECIZARI METODOLOGICE…

- Darius Valcov și-a pierdut din avere in ultimii ani. Cel puțin asta arata cea mai recenta declarație de avere depusa de consilierul premierului Viorica Dancila. Fostul ministru PSD a scris, in declarația de avere, ca unica lui sursa de venit a fost, in 2016, salariul primit de la grupul PSD din Camera…

- Fostul primar de la Vințu de Jos, Alexandru Danciu, care a primit amenda de la Poliția Locala din Alba Iulia pentru parcare neregulamentara, a explicat motivele pentru care a lasat mașina intr-o alveola, in afara parții carosabile. Acesta spune ca a avut o defecțiune la mașina și a fost obligat sa opreasca…

- Constantin Bobaru este al doilea primar PNL din Gorj care spune ca, atunci cand are probleme de rezolvat la Bucuresti, apeleaza la parlamentarii PSD, nu la seful lui de partid, deputatul Dan Vilceanu. Bobaru este primar la Bumbesti Jiu, d...

- Tupeu maxim in randul aradenilor: urca la volan bauti si fara permis. Polițiștii rutieri au depistat in trafic mai mulți barbați care au savarșit in acest mod infracțiuni rutiere. Pe Calea Victoriei din municipiul Arad, politistii au gasit in trafic un barbat de 40 de ani, in timp ce conducea un autoturism…

- Acum trei ani, Dorin Chirtoaca, pe atunci primar general al Capitalei, a promis sa gaseasca un loc potrivit pentru ca rețeaua comerciala „Kaufland" sa-și construiasca supermarketurile, cu o suprafața de aproximativ 15 — 20 de mii de metri patrați. Magazinele urmau sa fie gestionate…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, plecat in Madagascar, ar putea fi dat astazi in urmarire generala internaționala, anunța Pro Tv.Judecatorii de la ICCJ trebuie sa decida luni definitiv soarta mandatului de arestare preventiva emis in lipsa pe numele lui Radu Mazare. Mandatul ar putea…

- Termenul limita pentru inscrierea la concursul național „Eurovision" se apropie de sfarșit.Astfel, concurenții care iși doresc sa iși incerce norocul in cadrul concursului mai au patru zile la dispoziție pentru a-și inscrie in concurs melodia.

- Mai multi locuitori din orasul timisean Lugoj au avut parte de o adevarata surpriza, in momentul in care au vazut un elicopter care a aterizat langa un restaurant de lux. Dumitru Pecora, primar PSD al localitatii Barna, a fost cel care a coborat din elicopter, insotit de o doamna. Cei doi au mers sa…

- Oamenii legii – politisti si jandarmi – au descins, miercuri, la mai multe adrese de pe raza judetului Prahova. Actiunea face parte din cercetarile ce se fac intr-un caz in care reprezentantii legii au banuieli in privinta savarsirii unor furturi – fie din locuinte, fie din sediile unor societati comerciale.…

- Desi in 2017 bitcoin a avut o crestere de 1.318% cea mai cunoscuta moneda virtuala nu intra in topul 10 al cresterii de active virtuale. Prima pozitie este ocupata de ripple, a carei valoare s-a majorat anul trecut cu 36.018%, urmata de NEM, cu 29.842% si ardor, cu 16.809%. Urmeaza in clasament, stellar,…

- Nu cu multa vreme in urma anuntam ca Bogdan Despescu este deja pe faras, in ciuda sustinerii inca suprinzator de puternice avuta de acesta in anumite medii fiind o chestie doar de timp „ejectarea” acestuia din fruntea Politiei Romane. Asta desi la sfarsit de an inspectorul general al IGPR, cunoscut…

- Dogecoin, moneda virtuala care are ca simbol rasa japoneza de caine Shiba Inu, a ajuns la o capitalizare de peste 1,17 miliarde de dolari, dupa ce la sfarsitul anului s-a apreciat cu peste 400%, atingand pentru scurt timp, la sfarsitul lui decembrie, 0,0107 dolari pe unitate. Dogecoin, derivata din…

- Inceput de an cum nu se poate mai bun pentru Simona. Liderul mondial va juca si la simplu si la dublu, in ultimul act al competitiei din China. La scurta vreme dupa ce si-a asigurat prezenta in finala de pe tabloul de simplu, invingand-o chiar pe Irina, Simona Halep a reintrat in competitie la Shenzhen,…

- Ministrul PSD al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si-a petrecut Revelionul intr-o tara socialista: Cuba. Insa bugetul a fost de caviar. Olguta Vasilescu si iubitul ei, senatorul PSD Claudiu Manda, au fost surprinsi de paparazzi in timp ce se inghesuiau pe un sezlong de pe terasa hotelului NH Capri La Habana,…

- Cu doar cateva zile inainte de finele anului 2017, fostul edil din Piatra Neamt afla faptul ca procurorii anticoruptie din cadrul Serviciului teritorial Bacau au dispus trimiterea sa in judecata, in dosarul in care DNA-ul il acuza de trafic de influenta. Cauza va ajunge pe masa judecatorilor de la Tribunalul…

- Seful Guvernului a revenit miercuri la Palatul Victoria, pe agenda premierului figurand o intrevedere cu o delegatie de reprezentanti din randul organizatiilor non-guvernamentale nemultumite de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Pe agenda publica a premierului Tudose, intrevederea…

- Marturii socante ale unui fost primar celebru al Capitalei. Fostul edil PNTCD trece prin clipe cumplite. Acesta nu a reusit sa treaca cu bine peste o operatie de colecist si acum are parte de mari probleme. Viorel Lis traiește o adevarata drama, dupa intervenția chirurgicala la care a fost supus.…

- Trei zile de doliu national a decretat Guvernul Romaniei, in memoria Regelui Mihai l! Doar ca nu toti romanii au respectat hotararea. O mega-petrecere a avut loc la Sibiu, chiar in municipiul de unde a plecat spre Palatul Prezidential Klaus Iohhanis. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat cum…