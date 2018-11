Stiri pe aceeasi tema

- O crima infioratoare a avut loc in Italia! Un roman și-a ucis iubita cu sange rece și apoi a sunat la poliție dupa comiterea ingrozitoarei fapte. Incidentul șocant a avut loc vineri seara in Santa Palomba, o localitate din aproapierea Romei. Barbatul a alertat Poliția, dupa comiterea faptei. (CITEȘTE…

- Președintele ceh a ajuns ținta criticilor dupa ce a facut o gluma neinspirata la adresa jurnaliștilor, in plin scandal privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi. „Iubesc jurnaliștii și, de aceea, s-ar putea sa organizez un banchet special pentru ei in aceasta seara, la ambasada Arabiei Saudite”,…

- Italia se opune intentiei Uniunii Europene de a impune sanctiuni impotriva statelor care comit atacuri cibernetice, o atitudine care pare a fi in concordanta cu apelurile Romei de a detensiona relatiile cu Rusia, dar care ar putea indeparta tara peninsulara de aliatii sai din

- Guvernul a decis sa le dea romanilor o minivacanța de 5 zile cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului. Ziua libera era cea de miercuri, iar Executivul a decis ca romanii sa aiba liber și joi și vineri. Darius Valcov a vorbit, la DCNews, despre aceste zile libere. ”Eu am fost…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) reactioneaza la ceea ce numeste "o noua incercare de dezinformare" din partea ministrului Tudorel Toader, precizand ca tema duratei mandatului directorilor de penitenciare este una falsa si ascunde politizarea prin imputerniciri…

- Un roman, in varsta de 49 de ani, s-a inecat sambata, in apele marii Tireniene din localitatea Fiumicino, in apropierea Romei. Potrivit declarațiilor prietenilor sai, cand a mers sa faca baie in mare,...

- Un barbat român în vârsta de 49 de ani, s-a înecat sâmbata dupa-amiaza, în apele marii Tireniene din localitatea Fiumicino, în apropierea Romei dupa ce a consumat bauturi alcoolice.

- Un dispozitiv artizanal a explodat in curtea unei filiale regionale a formatiunii de extrema-dreapta Liga Nordului, in nord-estul Italiei, informeaza agentia ANSA si cotidianul Tribuna di Treviso.