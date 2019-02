Stiri pe aceeasi tema

- Nigel Farage, fost lider al UKIP (Partidul pentru Independenta Marii Britanii) si una din principalele voci in campania pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana, a anuntat vineri ca va candida din partea nou-infiintatului Partid Brexit in alegerile pentru Parlamentul European daca retragerea Marii…

- Chiar daca data efectiva a Brexitului, stabilita in prezent pentru 29 martie 2019 va fi extinsa, Regatul Unit tot va trebui sa participe la alegerile europarlamentare, in caz contrar alegatorii britanici ar putea pretinde ca nu li s-a respectat dreptul la vot, a declarat sambata o purtatoare de cuvant…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat marti, la Strasbourg, ca una dintre principalele probleme de care presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene se va ocupa pe durata mandatului o reprezinta lupta impotriva dezinformarii. El a vorbit si despre legea pe care…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat vineri ca va candida la alegerile europarlamentare, iar deocamdata are oferta de la partidul lui Victor Ponta de a candida pe listele Pro Romania. "Da (voi candida - n.r.). (...) De 12 ani sunt la Bruxelles, am inceput ca observator, dupa aceea…

- Premierul britanic Theresa May continua miercuri sa depuna eforturi - intr-o vizita in Scotia si intr-o sesiune de interpelari in Parlamentul britanic - de a convinge ca acordul Brexitului incheiat cu UE este legitim, in contextul in care documentul este tinta unor critici multiple in Regatul Unit,…

- Trimisul special al AGERPRES, Ionut Mares, transmite: Alegerile europene de anul viitor sunt cele mai importante din istoria Uniunii Europene, a declarat miercuri sefa Departamentului Media al Parlamentului European, Raffaella De Marte, care a mai spus ca acest scrutin ii intereseaza si pe liderii…