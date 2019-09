Particulele de poluare a aerului pot afecta fătul din pântece S-au descoperit noi dovezi ca poluarea aerului poate trece prin placenta unei mame și poate ajunge la fatul din pantec, crescand posibilitatea unor probleme de sanatate viitoare, scriu jurnaliștii de la CNN. Cercetatorii au descoperit ca atunci cand femeile insarcinate respira aer poluat cu carbon, creat prin arderea combustibililor fosili, cum ar fi de la mașinile pe motorina sau prin arderea carbunelui, particulele nocive iși pot face drum de la plamani la placenta și pot ajunge direct la fetus. Aerul poluat a cauzat diverse probleme Aerula cauzat diverse Aerul poluat a fost anterior legat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

