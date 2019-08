Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a declarat invidios, vineri, pe faptul ca Air Canada opereaza zboruri directe intre Bucuresti si orase canadiene, in timp ce astfel de zboruri nu exista intre Capitala Romaniei si orase din Statele Unite. "Cand eram in terminalul aeroportului…

- Studenții romani din Germania, Austria sau Elveția pot accesa o bursa de studiu privata in valoare totala de 6.500 euro (650 euro/luna, timp de 10 luni) oferita de un hipermarket bine cunoscut.

- Mijlocasul spaniol Fabian Ruiz a fost desemnat cel mai bun jucator al Campionatului European de tineret, incheiat duminica, in Italia potrivit news.roRuiz a fost desemnat cel mai bun jucator de un gurp de tehnicieni format din Peter Rudbaek din Danemarca, Mixu Paatelainen din Finlanda, Thomas…

- Numarul solicitantilor de azil in UE a scazut semnificativ dupa valul din 2015, dar blocul comunitar se confrunta totusi cu o crestere importanta a numarului de aplicatii din partea persoanelor fugite din Venezuela. În 2018, au fost înregistrate 665.000 de aplicaţii, în scădere…

- 80 la suta din productie pleaca la export in Austria, Germania sau Elvetia. In Romania se vand mai bine galbiorii. Intreaga afacere face cam 4 milioane de euro pe an. Doar 25% din ciuperci sunt vandute proaspete. Restul, uscate sau congelate. Strainii platesc 12 euro pentru un kilogram de…

- Angelique Kerber (Germania) si Caroline Garcia (Franta) vor fi adversare in sferturile de finala ale turneului WTA de tenis pe iarba de la Mallorca (Spania), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Kerber (6 WTA), principala favorita, a trecut in optimi de rusoaica Maria Sarapova…

- Cele 1.600 de vehicule, in valoare totala de 13 milioane de euro, au fost confiscate in urma unor operatiuni efectuate in Italia, Romania, Spania, Germania, Franta, Bulgaria, Austria, Elvetia, Ungaria si Polonia. Masura de punere sub sechestru a fost dispusa la cererea Comandamentului carabinierilor…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. 18 mai 13.15 DEN - SUA 13.15 LAT vs RUS 17.15 CAN vs GER 17.15 ITA vs NOR 21.15…