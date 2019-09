Un grup de cercetatori belgieni a detectat particule de carbon negru in placenta unor femei insarcinate, expuse la poluarea atmosferica pe parcursul graviditatii, potrivit unui studiu publicat marti de revista Nature Communications, citat de EFE. Studiul, condus de profesorul Tim Nawrot de la Universitatea Hasselt din Belgia, a cuprins un numar de 28 de gravide, care au fost monitorizate cu ajutorul unor aparate de imagistica de inalta rezolutie. Expertii au detectat particule de carbon negru in placentele a cinci dintre aceste femei, care au nascut prematur, in timp ce alte 23 au nascut la finalul…