- Ministrul grec al apararii, nationalistul Panos Kammenos, opozant al acordului dintre Atena si Skopje privind numele Macedoniei, si-a exprimat duminica satisfactia in legatura cu slaba participare a macedonenilor la referendumului privind schimbarea numelui tarii lor, relateaza AFP. Paradoxalul…

- ''O decizie istorica'', dar dureroasa: Macedonenii au inceput sa voteze duminica in cadrul unui referendum la care sunt chemati sa se pronunte in legatura cu aderarea tarii lor la NATO si Uniunea Europeana, precum si in legatura cu recentul acord cu Grecia privind noul nume al tarii…

- James Mattis, secretarul american al Apararii, aflat intr-o scurta vizita la Skopje, a declarat ca Rusia incearca sa influenteze referendumul privind schimbarea numelui Macedoniei in incercarea de a preveni aderarea acestei tari la NATO, informeaza agentia Reuters.

- Comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn, a declarat ca regreta lipsa de unitate naționala din Macedonia in legatura cu referendumul pe tema acordului cu Grecia și facut apel la cetațeni sa-și exercite dreptul de a decide viitorul țarii, scrie RTS, citata de Rador.

- Ambasadorul Greciei la Moscova a fost convocat luni la sediul Ministerului de Externe rus, unde a fost informat cu privire la raspunsul Rusiei in urma 'actiunilor neprietenoase' din partea Atenei in luna iulie, pe fondul unei dispute diplomatice intre cele doua tari, a anuntat MAE rus, citat…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul grec la Moscova pentru a discuta despre decizia Atenei de a expulza doi diplomati rusi, care erau suspecati ca ar fi incercat sa submineze un acord intre Grecia si Macedonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Grecia va expulza doi diplomati rusi si le va interzice altor doi sa intre pe teritoriul sau, acestia fiind suspectati ca ar fi incercat sa submineze un acord intre Antena si Skopje, privind schimbarea denumirii fostei republici iugoslave, a informat presa greaca, citata de agentia Reuters.

- Panos Kammenos, ministrul Apararii din Grecia si un membru cheie al aliantei dintre stanga si dreapta care conduce guvernul grec, a declarat ca va incerca sa blocheze acordul prin care Macedonia isi va schimba numele in „Macedonia de Nord”, scrie Reuters.