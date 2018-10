Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la vot la Referendumul pentru revizuirea Constituției a fost de 20,41% la inchiderea secțiilor de votare. Astfel, Referendumul nu a intrunit cvorul necesar pentru a putea fi validat. Conform datelor transmise de BEC, pana la ora 21.00 au votat 3.731.704 de persoane. Astfel,…

- Majoritatea covarsitoare a celor prezenti la vot s-a exprimat pentru redefinirea termenului de familie in Constitutia Romaniei. Potrivit numaratirii paralele, ale carei rezultate au fost facute publice de Romania TV, peste 80% dintre cei prezenti la urne au votat pentru modificarea Constitutiei,…

- In Bucuresti au votat 5,8 % dintre cei inscrisi pe liste, respectiv 96.260 Biroul Electoral Central (BEC) a finalizat centralizarea datelor privind prezența la urne pana la ora 19.00 Au votat 5,15% din totalul alegatorilor inscriși pe listele electorale, adica 942.381 de alegatori. Din totalul de 18.278.496…

- Din totalul de 18.278.496 de alegatori pe listele permanente au votat sâmbata, pâna la ora 19.00, 942.381, reprezentând 5,15%, dintre care în mediul urban au votat 578.301 persoane, iar în mediul rural 364.080. Judetele fruntase sunt: Dâmbovita (7,78%),…

- La nivel national, din totalul de 18.278.496 de alegatori înscrisi pe listele permanente, sâmbata, pâna la ora 16.00, au votat 692.002, adica 3,78%. Cea mai ridicata prezenta la vot a fost în judetele: Bihor (5,53%), Dâmbovita (5,35%) si Caras Severin (4,82%).…

- La nivel național, din totalul de 18.278.496 persoane aflate pe listele permanente, si-au exercitat dreptul 464.668. În mediul urban au votat 292.556 de persoane, iar în mediul rural - 172.112. În strainatate au votat pâna la ora 13,00 un numar de 11.666 cetateni.…

- BEC prezența vot REFERENDUM ora 14:30 - A doua raportare a prezentei la vot este programata la ora 14:30 pentru datele colectate pana la ora 13:00. Ramaneți pe DC News! In acest articol vom publica cifrele care arata prezența la referendumul pentru familie din data de 6 octombrie 2018, sambata, date…

