- Sportivii sectiilor de lupte greco-romane de la cluburile din Suceava si Radauti au incheiat competitiile nationale pe 2018 la Putna, acolo unde pentru al doilea an consecutiv s-a desfasurat Cupa Romaniei pentru juniori I. In competitia organizata de Federatia Romana de Lupte, in colaborare cu ...

- Sambata și duminica, sala de sport din comuna Putna va fi gazda Cupei Romaniei pentru juniori I la lupte greco-romane și lupte libere, o competiție ce se organizeaza in comuna suceveana pentru al doilea an consecutiv. In acest concurs vor intra pe saltea peste 400 de sportivi, ce vor reprezenta 38 ...

- Juniorii II de la secțiile de lupte greco-romane de la LPS Suceava, CSM Suceava, CSȘ Radauți și CSM Bucovina Radauți au incheiat competițiile naționale oficiale pe acest an cu finalele Cupei Romaniei, ce au avut loc la Targu Jiu. In acest concurs, LPS Suceava a caștigat prin sportivii sai trei medalii,…

- Luptatorii suceveni și-au demonstrat inca o data valoarea la finala Campionatului National Individual rezervat juniorilor III si IV, ce a avut loc zilele trecute la Onesti. Sportivii de la CSM si LPS Suceava, CSȘ Radauti si MCM Dumbraveni au cucerit in total un numar de sapte medalii nationale, din…

- In perioada 1 - 4 noiembrie 2018 a avut loc, la Onești, finala Campionatului Național de Lupte, la categoria de varsta U 13 și U 15. Clubul Sportiv Local Teliu a reușit, dupa fazele zonale de lupte greco-romane la Satu Mare și lupte feminine la Rașnov, sa califice doi sportivi la greco-…

- Echipa de handbal juniori III a Clubului Sportiv Universitar din Suceava s-a impus pe terenul celor de la CSM Bacau, in jocul echipelor fara infrangere din primele trei etape ale Campionatului Național de juniori III handbal masculin, seria A. Sportivii pregatiți de Vasile Boca au facut un joc bun ...

- Aradul a gazduit la sfarșitul saptamanii trecute finala Campionatului Național de lupte greco-romane pe echipe. Sucevenii au dovedit și cu aceasta ocazie ca au resurse nu numai la nivel de copii și juniori, dar și la seniori reușind sa urce pe cea de-a doua treapta a podiumului de premiere. Echipa CSM…

- Sportivii sectiei de lupte greco-romane de la Clubul Sportiv Municipal Suceava sunt in fata unei noi provocari la finalul acestei saptamani, atunci cand vor intra in lupta pentru o medalie la etapa a doua si ultima din Campionatul National pe echipe la seniori, ce va avea loc la Arad. Pe langa lupta…