- O serie de ateliere inedite, printre care unul de clovnerie, vor fi organizate in cadrul celei de-a saptea editii a Festivalul de arta contemporana pulzArt, care se va desfasura in perioada 19-22 septembrie la Sfantu Gheorghe, sub genericul „Anul elevilor”. In cadrul workshopului BETON, sustinut de…

- Pianistul Szocs Botond susține maine, 31 august, un recital cuprinzand lucrari de F. Chopin și George Enescu, la Biserica Unitariana (langa Parcul „Elisabeta”) din Sfantu Gheorghe. Recitalul va avea loc cu incepere de la ora 19.00. In program este cuprinsa Suita nr. 2, Op. 10 (Pavane, Bouree), de…

- Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a organizat, in perioada 21-26 august, o noua ediție a taberei internaționale de teatru, aceasta reunind tineri din Romania, Ungaria și Croația. Tabara este unul dintre proiectele pe care trupa le deruleaza de noua ani, in diverse locuri din țara, dar…

- Liderul Asociatiei Civice pentru Demnitate in Europa (ADEC), Dan Tanasa, a protestat vineri in fata Primariei din Sfantu Gheorghe fata de lipsa de sustinere a autoritatilor locale pentru Scoala de gimnastica ,,Liviu Botos”, care nu dispune de un spatiu de antrenament corespunzator. Dan Tanasa a declarat…

- Tineri din șapte localitați au participat saptamana trecuta, la cea de-a V-a ediție a taberei interetnice de teatru, Osonointeretnic#2019 – organizata de Teatrul Independent Osono, prin Asociația Bolyongo Szinhazi Egyesȕlet / Asociația Teatrala Hoinarul, in parteneriat cu Scoala Populara de Arte si…

- Cand spui gimnastica la Sfantu Gheorghe, gandul te duce imediat la Liviu Botoș, omul care și-a dedicat viața acestui sport. In urma cu douazeci de ani, dupa alți paisprezece in care a fost sportiv de performanța, Liviu Botoș și-a urmat visul de a antrena copii pasionați de gimnastica. Și nu oriunde,…

- Programul ediției din acest an a Zilelor Andrei Șaguna incepe joi, 20 iunie, ora 16.oo,la statuia Sfantului Ierarh Andrei Saguna(parcul „Andrei Saguna” din Sfantu Gheorghe), cu depunerea de jerbe și coroane de flori de catre conducerile asociațiilor culturale romanești din Sfantu Gheorghe,urmata…

- Competiția desfașurata la Targu Secuiesc a testat abilitatile sportive, forta si spiritul de echipa al pompierilor covasneni. La startul concursului s-au aliniat echipele de pompieri militari ale celor 3 subunitați de interventie, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mihai Vitezul”…