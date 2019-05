Stiri pe aceeasi tema

- Accesul la toate evenimentele publice la care va participa Papa Francisc se va face dupa derularea masurilor de verificare in filtrele de securitate amplasate in zona, iar autoritatile ii sfatuiesc pe cei care vor sa asiste sa-si planifice bine calatoria, sa soseasca din timp, pentru a evita aglomeratia…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” a stabilit, in colaborare cu reprezentatii Bisericilor din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, un set de recomandari utile tuturor celor care vor participa la activitatile publice prilejuite de vizita Papei Francisc. Accesul…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” a stabilit, in colaborare cu reprezentatii Bisericilor din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, un set de recomandari utile tuturor celor care vor participa la activitatile publice prilejuite de vizita Papei Francisc. Accesul…

- Predarea echipamentelor a avut loc in fata cladirii Palatului Administrativ din Miercurea Ciuc, unde a fost prezentata si o scurta demonstratie a salvatorilor montani, la care au asistat mai multi elevi, dar si presedintele CJ, Borboly Csaba. Seful Serviciului Salvamont Salvaspeo al CJ Harghita,…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate &"Vizita Papa Francisc 2019&", a adoptat în colaborare cu reprezentatii autoritatilor locale din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj masurile necesare pentru a veni în sprijinul

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019”, a adoptat in colaborare cu reprezentatii autoritatilor locale din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj masurile necesare pentru a veni in sprijinul localnicilor si al celor sositi special pentru vizita Suveranului Pontif…

- Toate structurile Serviciului Roman de Informații și serviciile de intervenție, armata, și nu numai, sunt pregatite pentru vizita Papei Francisc in Romania, susține Romania TV. Cu doua saptamani inainte de vizita oficiala elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne survoleaza traseele…

- Papa Francisc va calatori in Romania pentru o vizita apostolica care il va duce in capitala București, in orașul estic universitar Iași, in Blaj și la Sanctuarul Marian din Sumuleu Ciuc la marginea orașului Miercurea Ciuc. Vizita Papei Francis in Romania are loc la exact 20 de ani dupa ce Papa Ioan…