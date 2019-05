Participanţii la conferinţa AERO DAYS 2019 primiţi la Palatul Elisabeta Bucuresti, 29 mai /Agerpres/ - Participantii la conferinta internationala in domeniul aeronauticii si spatiului Tandem AERO DAYS 2019 au fost primiti miercuri seara la Palatul Elisabeta de catre principele Radu.



"Vreau sa va spun cat de mandri suntem sa avem in aceasta seara un astfel de prestigios grup de specialisti in domeniul aviatiei", a spus principele Radu, precizand ca o astfel de conferinta este organizata pentru prima data intr-o tara din Europa de Est.



El a amintit ca, "inca de la inceput, Romania a fost un pionier in domeniul aviatiei si asta nu s-a oprit nici… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

