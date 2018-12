Pârtia mică de la Șugaș Băi, deschisă astăzi Astazi, 3 decembrie, se deschide partia mica de schi de la Șugaș Bai. Un strat de 30 cm de zapada ii așteapta pe pasionații sporturilor de iarna. „Pregatiți schiurile, pentru ca incepand de luni, 3 decembrie, ora 15,00, se deschide partia mica de schi la Șugaș Bai. Va așteptam cu 30 de cm de zapada […] Articolul Partia mica de la Șugaș Bai, deschisa astazi apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

