- S-a deschis sezonul de schi pe partia Cocoș din Bistrița. A costat 5,5 milioane de euro, dar tot nu are suficienta zapada si este plina de gheața – spun schiorii care si-au zgariat echipamentele cand au testat-o. Singurul mandru este primarul, care se lauda ca partia din orasul sau se ridica la rangul…

- Partia "Cocos" din municipiul Bistrita, investitie a primariei care a fost inaugurata anul trecut, la sfarsitul lunii ianuarie, si-a reluat activitatea miercuri, la pranz, printre cei care au fost...

- In perioada de functionare a Partiei "Cocos" operatorul serviciilor de transport in comun - SC Transmixt SA - pune la dispozitia celor interesati curse regulate pe traseul Statia nr 55 (Unirea nr. 254) - Statia Partie "Cocos" si retur. In intervalul luni - vineri, mij ...

- Partia ''Cocos'' din municipiul Bistrita, investitie a primariei care a fost inaugurata anul trecut, la sfarsitul lunii ianuarie, si-a reluat activitatea miercuri, la pranz, printre cei care au fost prezenti la deschiderea sezonului de schi numarandu-se primarul Ovidiu Cretu si fostul…

- Partia de schi de 5,5 milioane de euro inaugurata in luna ianuarie a acestui an la Bistrita a ratat si jumatate din acest sezon de schi. Autoritatile locale spera ca aceasta sa functioneze macar in luna ianuarie a anului 2019, dupa ce a fost deschisa, in total, doar o saptamana de la inaugurare.

- In timp ce in partia Cocoș administrația locala PSD continua sa pompeze bani fara nici macar o aparenta viziune, transformand investiția eșuata intr-o veritabila gaura neagra a bugetului local, vizavi de acest obiectiv, in cartierul bistrițean Unirea, aceeași administrație PSD ignora cu desavarșire…

- Dupa ce a functionat doar 6 zile dintr-un sezon intreg, partia de schi de langa Bistrita are nevoie de reparatii. Lucrarile de stabilizare a terenului care o ia la vale din primavara, au inghitit pana acum 1,7 milioane de lei.