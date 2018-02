Partia de 7 milioane de euro, inchisa la scurt timp de la inaugurare, costa lunar 10.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Meteorologii au emis, vineri, doua informari meteorologice de vremea rea valabile pentru urmatoarele zile. Prima intra in vigoare vineri seara la ora 20:00 si expira sambata la ora 18:00. In acest interval se anunta ninsori local insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramures…

- In weekend, Romania va fi afectata de un ciclon de origine mediteraneana care va aduce precipitatii si sub forma de ninsoare, chiar in weekendul in care sunt anuntate proteste de mare amploare in toata tara, cat si in diaspora. "Va fi maine (sambata - n.red.) in partea de sud, est si centru.…

- Pata de petrol formata in apele Marii Chinei in urma scufundarii unui vas care naviga sub pavilion iranian s-a extins atat de mult incat ocupa acum o suprafata similara cu a Parisului, potrivit unor specialisti chinezi. Autorittatile din China informeaza ca suprafata petei de petrol a ajuns…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- Horia Braun Erdei, economist-sef la BCR, sustine ca Romania este intr-o faza avansata a ciclului economic, iar o serie de indicatori macro arata ca economia se incalzeste. Acesta a transmis, marti, citat de Profit.ro, ca este puternica si alerta cresterea economica a tarii noastre, dar ca…

- O adolescenta palestiniana a fost aucuzata de autoritatile israeliene de agresiune dupa ce un clip video a devenit viral pe Internet. In filmuletul postat pe retelele de socializare, tanara poate fi auzita cum le cere soldatilor sa plece. Pentru ca acestia nu se miscau, ea i-a palmuit si i-a…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa. Organizatia pentru Eliberarea Palestinei suspenda discutiile cu SUA…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca a discutat la RAAPPS sa se faca o oferta de chirie pentru Palatul Elisabeta Casei Regale, afirmand ca urmasii Regelui Mihai ar avea resurse pentru plata acesteia, in conditiile in care "li s-au retrocedat o multime de lucruri". "De ce sa ramana…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- De la 1 ianuarie, BNR va pune in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018. Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora, precum si elementele…

- Institutul National de Statistica (INS) informeaza ca in cursul anului trecut tara noastra a inregistrat o crestere economica de 4,8%, cu 0,1% peste varianta provizorie. Contributii mai importante decat se raportase initial la majorarea PIB au avut industria, constructiile si cheltuielile populatiei.…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Volkswagen a adus si in Romania versiunea sport a noului Polo. Potrivit unui comunicat oficial, este disponibila o singura motorizare, cu motor 2.0 TSI pe benzina, capabil sa dezvolte 200 de cai putere. Pretul pentru aceasta versiune este de 21.882 de euro, cu TVA inclus.…

- Autoritatile din Iasi vor sa construiasca un stadion nou in inima Moldovei. Primarul Mihai Chirica a inclus acest proiect pe lista celor 17 prioritare pentru oras si spera sa obtina finantare de la Guvern. 55 de milioane de euro vor sa investeasca cei din Iasi in constructia noului…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Autoritatile de la Stockholm au decis sa majoreze varsta minima de pensionare de la 61 la 64 de ani. Hotararea care va intra in vigoare in anul 2026 a fost luata dupa ce ultimele studii au aratat o crestere semnificativa a duratei medii de viata. Suedezii traiesc in prezent cu aproape 2,5…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- Sindicalistii Blocului National Sindical (BNS) vor protesta azi in Piata Victoriei, dar au anuntat ca isi limiteaza actiunile din respect pentru Familia Regala si actiunile pe care aceasta le va organiza, in vederea comemorarii regelui Mihai I. Potrivit unui comunicat remis Ziare.com, marsul-manifestatie…

- Judecatorul Cristi Danilet ii solicita presedintelui Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, sa faca publice numarul si lista cu membrii UNJR "care pretinde ca sunt judecatori, precum si data ultimei adunari generale pe care a tinut-o si prin care a fost mandatata sa mearga la…

- Ministerul Apararii (MApN) a lansat vineri in dezbatere publica un proiect de lege care prevede contructia si dotarea pe un santier naval romanesc a patru corvete. Valoarea totala a proiectului ajunge la 1,6 miliarde de euro. In nota de fundamentare a proiectului de lege, MApN mentioneaza…

- Partida anuala de vanatoare organizata de omul de afaceri Ion Tiriac nu va mai avea loc anul acesta la Balc, in judetul Bihor, ci la Ersig, in Caras-Severin, pe un domeniu de vanatoare de 700 de hectare achizitionat in urma cu doi ani de fostul tenismen. Mai multi oameni de afaceri din Europa…

- Comisia Europeana a deschis astazi o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Romaniei, pentru transpunerea si punerea in aplicare incorecta a anumitor dispozitii privind migratia legala. "Comisia a deschis astazi o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, i-a primit, marti, la sediul Parchetului de pe langa ICCJ, pe Matthew Hiller si Anca Pop, procurori federali din cadrul Departamentului de Justitie al Statelor Unite. "In cadrul discutiilor a fost subliniata excelenta relatie de cooperare judiciara…

- Daca ai vazut deja ce inventatori a dat Romania lumii, e timpul sa traiesti putin si in prezent. Sunt companii, afaceri, antreprenori care au reusit sa creeze un produs si sa iasa cu el pe piata internationala sau sa dezvolte un domeniu la care altii nu s-au gandit. Oamenilor din Romania le…

- Parlamentul rus discuta o propunere de interzicere a accesului reprezentantilor media americane in camera sa inferioara, potrivit agentiei rusa de presa RIA citata de Reuters. Olga Savastyanova, care conduce comisia de reglemantare a camerei, a spus ca acest comitet ia in calcul adoptarea…

- Un protest este anuntat chiar pe 1 Decembrie in timpul paradei organizate cu ocazia Zilei Nationale. Sub sloganul "Fara politicieni penali la Parada Militara", organizatorii transmit ca nu vor sa vada la eveniment niciun parlamentar cu probleme penale. In sens contrar, acestia promit…

- Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, pregatesc un text comun, ca reactie la comunicatul Departamentului de Stat al SUA, au precizat, marti, surse politice. Potrivit surselor citate, Dragnea si Tariceanu lucreaza la un text pe care sa-l semneze…

- Noua masina a constructorului de la Mioveni a fost prezentata in septembrie, in Germania, iar acum sunt oficiale si preturile pentru piata din Romania. Iata cat costa Dacia Duster 2018. Noua Dacia Duster are 4,3 metri lungime, o latime de 1,8 metri si o garda la sol de 21 cm. Portbagajul are…

- Sistemul sanitar din Romania este caracterizat prin finantare scazuta si utilizare ineficienta a resurselor publice, sunt principalele concluzii privind Romania continute in Raportul Starea sanatatii in UE 2017. Studiul este realizat o data la doi ani, de catre OCDE si Observatorul european…

- Un nou telescaun a intrat joi in probe in statiunea Straja, din Valea Jiului. Instalatia de transport pe cablu va asigura legatura intre cabana veche si Varful Mutu (1.737 m), ceea ce va permite schiorilor sa poata folosi trei dintre cele mai bune partii din zona: Lupului, Canal si Mutu.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, la finalul dezbaterilor pe motiunea de cenzura depusa de PNL si USR, ca Executivul va adopta o ordonanta de urgenta pentru plafonarea amenzilor de circulatie, in conditiile cresterii salariului minim. "Pentru a nu creste si a nu da nastere la interpretari,…

- Marile confederatii sindicale, BNS si Cartel Alfa, au decis sa isi uneasca eforturile si sa organizeze o ampla manifestatie de protest, marti, 12 decembrie, in Bucuresti. "Avand in vedere ca actiunile derulate de confederatie pe parcursul acestei luni, in mai multe orase ale tarii, au fost…

- CFR Calatori va plati cu circa 4,5 milioane de lei mai mult decat a anticipat pentru achizitia motorinei necesare locomotivelor, din cauza reintroducerii supraaccizei pe carburanti de la 1 septembrie. Contractul, care prevede furnizarea a 15.000 de tone de motorina, a fost adjudecat prin licitatie…

- Biroul executiv al Blocului National Sindical va organiza un protest in Bucuresti in data de 12 decembrie, a anuntat, marti, Dumitru Costin, liderul BNS. Acesta a declarat ca principalele lor nemultumiri sunt legate de masurile fiscale si de Legile Justitiei si tocmai de aceea BNS se va alatura…

- Romania a primit in primele trei trimestre din 2017 de la bugetul UE doar 3,05 miliarde euro, din care 3,04 miliarde euro aferente cadrului financiar 2014-2020, celelalte 9,67 milioane euro fiind resturi ramase de plata din cadrul financiar 2007 - 2013, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.…

- Liderii PSD s-au reunit vineri la Baile Herculane intr-o sedinta a Comitetului Executiv in care a fost votata in unanimitate o rezolutie impotriva "statului paralel si ilegitim" care, sustin ei, vrea sa distruga partid facand dosare si punand bete in roate guvernarii. Rezolutia citita de secretarul…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat pentru a patra oara sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, unde fusese chemata pentru miercuri dimineata, reluand explicatia ca nu detine informatii sau documente necesare clarificarii imprejurarilor…

- Economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei, Valentin Lazea, a declarat, luni, ca anumite criterii de aderare a Romaniei la zona euro, precum deficitul bugetar, inflatia si dobanzile, risca sa nu mai poata fi indeplinite de anul viitor. "Cel mai mare pericol de depasire il reprezinta deficitul…

- Contractele si discounturile oferite de Posta Romana vor fi renegociate, a declarat intr-un interviu, pentru News.ro, Elena Petrascu, numita luna trecuta director general al Postei Romane. Aceasta spune totodata ca vor fi modificate si tarifele practicate de societate. "Avem tarifele gresite,…

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minutios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania si Bulgaria. "Politica fiscala trebuie sa aiba ca scop…

- Reducerile de Black Friday vor fi monitorizate de Consiliul Concurentei, a anuntat presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, care a explicat ca se va urmari daca ofertele sunt reale, iar imediat dupa Black Friday, Consiliul va face public un raport cu privire la comertul electronic. Anul…

- Aproximativ 4 milioane persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani nu au, nu cauta un loc de munca si nici nu desfasoara o activitate pe cont propriu, conform Raportului BNR asupra inflatiei prezentat joi de guvernatorul Mugur Isarescu. Acelasi document indica faptul ca doar 10% din…

- Sindicatul politistilor avertizeaza ca din cauza adoptarii noilor masuri fiscale personalului din acest domeniu o sa ii scada salariile cu 5-20%. "Din analiza efectuata de catre specialistii nostri, rezulta ca impactul acestei modificari a Codului Fiscal va fi unul devastator pentru politistii,…

- Premierul Mihai Tudose a atacat voalat compania Dacia, miercuri, spunand ca sindicalistii care au protestat marti la Mioveni cer autostrazi, in timp ce firma la care lucreaza externalizeaza profitul. "Am apreciat, cu ghilimelele de rigoare, un protest al unor romani sustinuti de conducere,…

- Masurile fiscale propuse de Guvern nu sunt contestate doar de sindicate si patronate, ci chiar din interiorul PSD. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile anuntate nu vor aduce lucruri bune, ci din contra. "Am transmis si in cadrul sedintei AMR (Asociatia…