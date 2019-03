Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, miercuri, sesizarea PNL si USR cu privire la proiectele de legi referitoare la contractele de credit, operatiunile de leasing si relatiile financiare in domeniul bancar. Cele trei legi sesizate la CCR de PNL si USR sunt Legea pentru…

- Unul dintre cei mai de succes antreprenori din Marea Britanie, Andrew Michael, a povestit intr-un reportaj ca pentru a-și incepe prima afacere, in urma cu peste 20 de ani, a furat bani de pe cardul de credit a mamei sale. Cand Andrew Michael avea 17 ani a decis sa-și schimbe viața și impreuna cu un…

- Partia de schi de pe Dealul Cocoșului din municipiul Bistrița a fost inchisa din nou, marți. In total, in acest sezon, pe partie s-a putut schia fix doar 7 zile, dintre care trei doar in nocturna. Și in celelalte doua sezoane s-a putut schia, in total, doar 10 zile. Investitia de aproape 6 milioane…

- De la 1 ianuarie 2019, au fost eliminate mai multe conditii pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% la vanzarea-cumpararea de locuinte. Aceasta masura poate sa dea inca un imbold sectorului rezidential. Printre modificarile fiscale survenite pe final de an 2018 si inceput de an 2019 care…

- Consilierul local liberal Ioan Peteleu solicita președinților comisiilor de specialitate ale Legislativului local, prin intermediul unei scrisori deschise, convocarea de urgența a unei ședințe a comisiilor reunite in care sa fie dezbatute public mai multe petiții și solicitari adresate primariei și…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda 50 de milioane de euro pentru finantarea unei noi conducte, care va conecta resursele de gaze naturale ale Romaniei de la tarmul Marii Negre atat cu reteaua nationala de transport de gaz, cat si cu coridorul BRUA, conectand astfel sistemele de transport din…

- Dupa cum v-am informat intr-un articol precedent, primarul Horia Tiseanu a inițiat un proiect de hotarare privind accesarea unui credit bancar in valoare de 25 milioane lei pentru cofinanțarea unor proiecte cu fonduri europene și pentru asfaltarea strazii Calea Doftanei. Proiectul va fi dezbatut marți,…

- Pe ordinea de zi a ședinței de marți, 18 decembrie 2018, a Consiliului Local Campina se afla un proiect de hotarare, inițiat de primarul Horia Tiseanu, care prevede aprobarea unei finanțari rambursabile interne, adica a unui credit bancar in valoare de 25 milioane lei, cu o maturitate de zece ani, din…