Părţi ale podului de la Genova prăbuşit în 14 august 2018 nu fuseseră reabilitate timp de 25 de ani Pe 14 august 2018, o sectiune mare a podului cu o lungime de 1,2 kilometri din Genova a cazut in urma ploilor abundente, 43 de persoane pierzandu-si viata.



Cauza prabusirii podului inca face obiectul unei anchete, dar partidul Miscarea 5 Stele (M5S) a dat vina pe cel mai mare operator al infrastructurii rutiere din Italia, Atlantia, pentru neglijenta in intretinerea podului.



''Ancheta va spune daca (lipsa intretinerii) a fost determinanta in prabusirea'' podului, a adaugat procurorul Cozzi, la finalul unei comemorari a victimelor tragediei produse in urma cu un an.



