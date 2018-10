Partenerii externi ai României, cifre supriză. Sondaj Avangarde Conform sondajului dat publicitatii duminica de Avangarde, 9% dintre respondenti vor relatii mai stranse cu China, 9% cu Rusia, 7% cu Marea Britanie, alta 2%. Dintre cei 37% care au doresc o relatie mai stransa cu SUA, 49% sunt femei, 51% barbati, cu Germania - 50% femei si 50% barbati, 59% dintre cei care doresc relatii mai stranse cu Franta sunt femei si 41% barbati. 39% dintre cei care doresc relatii mai stranse cu China sunt femei si 61% barbati, dintre cei care au optat in favoarea unei relatii mai stranse cu Rusia 44% sunt femei si 56% barbati, iar cu Marea Britanie 47%… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Peste 60 de sefi de stat si de guvern, inclusiv Donald Trump si Vladimir Putin, vor asista pe 11 noiembrie la Paris la marcarea implinirii a o suta de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial, la o zi dupa o ceremonie cu o inalta incarcatura simbolica, in prezenta presedintelui francez Emmanuel…

