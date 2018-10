Intrebat daca PNL ar susține in Parlament un proiect de lege a parteneriatului civil, președintele PNL, Ludovic Orban, a ezitat sa dea un raspuns chiar și in nume personal. "Eu vorbesc in numele partidului. Nu am discutat incat sa va pot pune un punct de vedere", a declarat Ludovic Orban pentru DC News.

Raluca Turcan: Codul Civil, fara discriminari

Pe de alta parte, Raluca Turcan a venit cu un raspuns foarte limpede, insa ne-a precizat ca vorbește doar in calitate de deputat al PNL.

"Punctul meu de vedere este foarte clar și l-am exprimat de mai multe ori. Cred ca in Romania…