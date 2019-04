Stiri pe aceeasi tema

- Al 45-lea presedinte al SUA va ajunge in "Tara soarelui rasare" la inceputul lunii mai, cand se va intalni cu noul imparat al niponilor, Naruhito. Donald Trump va avea onoarea de a fi primul sef de stat care se intalneste cu noul imparat al Japoniei. In aceste zile, la Washinghton este prezent premierul…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri, înaintea unei întâlniri cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe ca discuțiile dintre Statele Unite și Japonia merg foarte bine și exista șansa încheierii unui acord comercial pe termen lung între cele doua țari, relateaza…

- Uniunea Europeana si Japonia au convenit joi sa coopereze mai strâns cu privire la securitate, mediu si comert si au promis sa urmareasca o reforma pe termen lung a Organizatiei Internationale a Comertului (OMC), transmite dpa. La mai putin de trei luni de la intrarea în vigoare…

- Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar ei vor fi ”primii invitati de stat in urma urcarii pe tron” la 1 mai a printului mostenitor Naruhito.”Aceasta vizita de stat va consolida legaturile stranse care exista intre popoarele…

- Administrația de la Tokyo îi va lansa președintelui american Donald Trump o invitație pentru o vizita oficiala în Japonia în perioada 25-28 mai, a declarat vineri purtatorul de cuvânt al Guvernului, scrie Mediafax, citând Reuters.În cadrul vizitei, Donald…

- Venezuela a acuzat luni Ottawa ca se alatura ''aventurii belicoase'' a presedintelui american Donald Trump, dupa ce Canada, care il recunoaste pe liderul opozitiei Juan Guaido in calitate de presedinte interimar al tarii, a anuntat noi sanctiuni impotriva unor inalti responsabili ai guvernului presedintelui…

- In pofida eforturilor presedintelui Donald Trump, deficitul balantei comerciale a SUA a urcat la 621 miliarde de dolari in 2018, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, transmite AFP. Departamentul american al Comertului a informat azi ca, in 2018, SUA au inregistrat exporturi…

- Intr-un interviu acordat televiziunii spaniole La Sexta, Nicolas Maduro a declarat ca nu va "da dovada de lasitate in fata presiunilor" din partea celor care ii cer plecarea. Spania, Franta, Germania, Marea Britanie, Olanda, Portugalia si Austria i-au cerut lui Maduro sa accepte organizarea unui…