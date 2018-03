Parteneriatul in afaceri: Care este formula castigatoare? Un asociat bun e greu de gasit, iar un parteneriat prost in afaceri te incurca mult mai mult decat decizia de a porni singur pe acest drum.



Acest lucru nu se vede doar la inceput, atunci cand cu totii avem avant si cand business-ul inca nu a dat cu noi de pamant.



Acest lucru se vede si in momentele grele cand business-ul nu merge asa cum vrei si cand parca nimic nu te mai motiveaza sa continui, sau (in cazul fericit), atunci cand ar fi poate usor sa fii dintr-o vacanta in alta si sa o lasi mai usor cu munca.



Ai nevoie de cineva care sa fie asemanator cu tine, sa va… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In esenta era vorba de bani pe care Regiotrans ii incasa de la statul roman, in baza unor subventii pentru transportul public de calatori si care trebuiau investiti in dezvoltarea transportului feroviar. Prin diverse artificii financiare, o parte din bani ar fi ajuns in alta parte. Mai multe rapoarte…

- In data de 23 martie 2018, s-a desfașurat la Iași un eveniment legat de asocierea in domeniul agro - alimentar, organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est. La acest eveniment au participat un numar mare de fermieri și asociații de fermieri, fiind prezentate modele de succes de cooperare…

- Am observat din ce in ce mai des un subiect de mare interes si anume: asocierea in business si de ce ar trebui (sau nu) sa ai un asociat. Pentru ca ni s-a parut ca cel mai in masura sa dea sfaturi este un businessman de succes, l-am contactat pe Alexandru Jurca, expert in business online. Acesta ne…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana (UE) din punct de vedere al educatiei financiare, potrivit unui studiu realizat acum doi ani de Banca Mondiala. Mai multi economisti au atras atentia ca este nevoie de un proiect la nivel national pentru a rezolva aceasta problema.Teodorovici…

- Grupul KMG International (KMGI), deținatorul Rompetrol, a inregistrat anul trecut rezultate și operațiuni record, in linie cu evoluția pozitiva inceputa in 2012 – momentul cheie al finalizarii cu succes a programului de modernizare și creștere a capacitații de procesare a principalei rafinarii – Petromidia…

- Așa cum Spynews.ro a anunțat, in exclusivitate, in aceste momente, clubul Dinamo București este ținta familiei Borcea. Nu prin Cristi Borcea, ci prin fiul acestuia, Patrick, cel care va obține, imediat cum afacerea se va parafa, postul de președinte al clubului de fotbal al ”cainilor roșii”.

- Modelul de business promovat prin intermediul platformei de comert online Amazon a ajuns sa valoreze in Romania minimum 50 de milioane de dolari pe an, arata estimarile din piata, publicate de catre reprezentantii comunitatii amazon-seller.ro. Conform datelor, numai vanzatorii din Top…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari, transmite Mediafax . „Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului…

- Românii au ajuns la vânzari pe platforma Amazon de cel puțin 50 de milioane de dolari, vânzatorii din top 10 realizând anul trecut vânzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon în momentul de fața este cel mai simplu mod de a porni o afacere…

- Bravo Europa, producator si distribuitor specializat de solutii metalice pentru acoperire, a incheiat anul 2017 cu o crestere a cifrei de afaceri de 46%. Intr-un interviu acordat wall-street.ro in noiembrie 2017, Adrian Minuta, fondator si CEO al Bravo Europa, estima atingerea unei cifre de afaceri…

- Bill Gates, cofondatorul Microsoft, este de parere ca anonimatul monedelor virtuale nu este un lucru bun, pentru ca prin folosirea lor se pot achizitiona droguri, se pot finanta atentate teroriste sau se pot spala bani, relateaza Mediafax . Monedele virtuale ucid oameni prin faptul ca sunt folosite…

- ♦ Bancile europene au platit 125 mld. dolari in 2017 catre autoritatile bancare americane. Marile banci americane si europene au platit nu mai putin de 345 miliarde de dolari sub forma de penalitati financiare in perioada 2009-2017, potrivit Les Echos. Cea mai mare parte din aceasta…

- Este putin probabil ca afacerea ta sa fie unica pe piata! Cu siguranta exista deja o concurenta fata de care va trebui sa vii cu ceva in plus pentru a atrage clientii si chiar investitorii! Iar acest lucru trebuie luat in calcul inca de la primii pasi! Planul de afaceri iti va fi solicitat doar […]

- Despre Jay Z se poate spune orice, numai ca nu e generos nu. Celebrul rapperul a cheltuit o avere in onoarea bunului sau prieten, și totodata prieten de afaceri, OG Juan, care a implinit 50 de ani in weekendul trecut. Jay Z l-a sarbatorit pe OG Juan Petrecerea a inceput printr-o cina de 13,000 de dolari…

- Cei mai mari producatori mondiali de arme provind din SUA. Potrivit Institutului International de Cercetare a Pacii de la Stockholm (Sipri), vanzarile de arme si servicii militare in intreaga lume au totalizat 374,8 miliarde de dolari in 2017.

- La cei 37 ani, Cristian Logofatu are peste 11 ani de experienta ca antreprenor si CFO al Bittnet Systems, companie votata chiar marti seara in Gala de Inaugurare a Anului Bursier drept cea mai activa companie in 2017 in ceea ce priveste utilizarea...

- Societatea Cereal Impex SRL a fost infiintata in anul 2002 si are sediul social in Constanta, strada Celulozei nr. 1 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 19 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 300.000 de lei integral varsat.…

- Alina Sudriu este absolventa a Facultatii de Administrare a Afacerilor in Limba Engleza si a programului de master - Strategic Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice, Bucuresti. Primul job l-a avut in 2006, imediat dupa terminarea facultatii, in cadrul unei companii de produse electronice.…

- Atunci cand iti doresti sa devii un antreprenor de succes sau ai deja un business pe care vrei sa il dezvolti, trebuie sa inveti cat mai mult de la cei care au ajuns in top. Pentru ca nu sunt intotdeauna accesibile conferintele sau cursurile, fie ele online sau offline, cea mai la indemana…

- Intr-o lume obsedata de frumusețe, in care perfecțiunea fizica se obține cu bani grei și mult efort, la agenția Ugly Models din Londra dictonul pare a fi cu cat mai neobișnuit, cu atat mai avantajat.

- Startup-ul The Pole Society, care a creat o platforma prin care firmele isi pot afisa reclamele din birou direct pe panourile stradale, a fost admisa la prima editie a acceleratorului de afaceri Techstars Dubai, un program care se concentreaza pe zona de Smart Cities.

- Achiziționarea de catre Rusia de obligațiuni de stat ucrainene a fost de fapt o schema de mituire a familiei fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, in urma careia șeful statului a refuzat sa semneze acordul de asociere cu UE, a declarat fostul deputat al Dumei de Stat din Rusia, Ilia Ponomarev,…

- Un funcționar public din Nigeria a fost suspendat din funcție dupa ce a declarat ca un șarpe a mancat 36 de milioane de naira (moneda nigeriana), echivalentul a 100.000 de dolari, scrie BBC News. Grefierul, Philomena Chieshe, lucra la Comisia de examinare din Nigeria, o instituție care colecteaza taxele…

- McLaren este încântat sa anunte încheierea unui parteneriat pe termen lung si cu multiple valente cu Dell Technologies, cea mai mare companie de tehnologie cu capital privat din lume. Compusa din sapte marci globale- Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream…

- Am discutat cu Florin Constantin, care a pornit impreuna cu Stefania un business care le permite ambilor astazi sa calatoreasca in toata lumea, sa lucreze de oriunde, din fata laptopului, si sa castige cat altii nici nu viseaza. Cum a fost posibil totul? De unde a venit ideea? Cum ar putea si altii…

- Canada va reprezenta trendul anului in materie de destinatii turistice, dar si de business pentru romani, pe fondul eliminarii recente a vizelor, sustine Javier Garcia del Valles, membru in cadrul Autoritatii Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) si CEO al unei agentii de turism din Romania.…

- Societatea United Shipping Agency SRL a fost infiintata in anul 1993 si are sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 31, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 6 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 66.392.350…

- Averile celor mai bogati 500 de oameni din lume s-au micorat cu circa 114 miliarde de dolari, in urma scaderii inregistrate de bursa de la New York, de luni seara. Warren Buffet, CEO-ul Berkshire Hathaway Inc., al treilea cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,1 miliarde de dolari. Berkshire…

- vezi prezentarea Sa vii cu ceva nou si inedit pe piata romaneasca din prezent nu este la indemana oricui. Roata nu mai trebuie inventata, dar asta nu inseamna ca nu poti pune pe picioare o afacere aparte, in care sa iti lasi amprenta antreprenoriala. Iti prezentam cinci afaceri promitoare pe care…

- Industria IT e in continua crestere in Romania. Am vorbit la emisiunea “Ziua Zero” cu Sorin Cosmescu, CEO al EXE Software, o companie cu 16 ani de experienta, care face un mix de produse proprii, outsourcing si dezvoltare personalizata. 1 1 0 1 0 0

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Profitul consemnat de Facebook in ultimul trimestru din 2017 a crescut cu 20% comparativ cu perioada similara din 2016, ajungand la 4,26 miliarde de dolari. Totodata, veniturile au crescut cu 47%, la 13 miliarde de dolari. Compania a incheiat anul cu 25.105 de angajati si 1,4 miliarde de utilizatori…

- Profitul consemnat de Facebook in ultimul trimestru din 2017 a crescut cu 20% comparativ cu perioada similara din 2016, ajungand la 4,26 miliarde de dolari. Totodata, veniturile au crescut cu 47%, la 13 miliarde de dolari. Compania a incheiat anul cu 25.105 de angajati si 1,4 miliarde de utilizatori…

- Genele false de 5 dolari pe care le folosesc vedetele Ai crede ca vedetele de la Hollywood investesc mii de dolari pentru a avea un look impecabil. Nu este o regula general valabila. Mai exact, multe dintre acestea folosesc produse cosmetice si accesorii foarte accesibile ca pret. Spre exemplu, genele…

- In momentul de fața, Facebook a devenit un veritabil colos online, deținand supremația globala. Din cele peste șapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online și folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul și a…

- Mediul de afaceri are cateva speranțe și extrem de puține așteptari cu privire la cum va performa viitorul guvern. Cei mai mulți antreprenori și consultanți nu privesc cu ochi buni nici prestanța profesionala a miniștrilor, fie ei noi sau vechi, și nici programul de guvernare. Cu toate acestea, mediul…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit ZF . In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca utilizatorii care aveau…

- Era cel mai bogat om din Suedia, insa prefera sa mearga cu metroul. A reclamat o data o factura de 22 de dolari pentru un tuns in Olanda, așa ca s-a dus sa se tunda in țarile slab dezvoltate, precum Vietnam, pentru ca era mai ieftin. Purta numai haine second hand. Acesta era, pe de o parte,…

- Vorbeste rar despre el insusi. Succesul in afaceri a vorbit mai mereu pentru el. Dar si controversele, care uneori iti pot fi de ajutor, asa cum a marturisit Flavio Briatore, care a acceptat sa stea de vorba cu revista OK! despre fetele lui mai putin cunoscute Nascut in Verzuolo, in Alpii Maritimi,…

- Anuntul unui nou atac informatic care a permis furtul de monede Bitcoin pastrate de utilizatorii serviciului BlackWallet si zvonurile intre timp confirmate de autoritatile sud-coreene, cum ca ar pregatii interzicerea partiala a tranzactiilor virtuale, au cauzat prabusirea cotatiei principalelor monede.…

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni, cu costul de a pierde bani din partea publicatiilor si a business-urilor,…

- Societatea Mahmud Impex SRL a fost infiintata in anul 1994 si are sediul social in municipiul Constanta, bulevardul Tomis nr. 234, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 13 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 2.658.160 de lei integral…

- Societatea Cromeet SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in Murfatlar, strada Ciocarliei nr. 1, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 11 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 200 de lei integral varsat. Asociati…

- Victor Bostan a intrat in afaceri, in Republica Moldova, in anul 1992. La inceput au fost afaceri de mica anvergura, business-ul cu vin l-a inceput in anul 1995, iar principala piata de desfacere era reprezentata de Rusia si Comunitatea Statelor...

- Societatea Murfatlar Romania SA a fost infiintata in anul 2002 si are sediul social in loc. Murfatlar, oras Murfatlar, strada Murfatlar nr. 1 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 8 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 64.100.982,5…

- Societatea Gepeto Impex SA a fost infiintata in anul 1998 si are sediul social in sat Lumina, Comuna Lumina, strada Tulcei nr. 148 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 7 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 8.300.000 de lei integral…

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- Societatea Europe Metal Trade SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul de activitate principal este "comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metaliceldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 4 ianuarie 2018, societatea…

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital. Potrivit lui, vanzarile de terminale iPhone ar putea fi cu 16 milioane de unitati mai mici in 2018…