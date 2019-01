Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii statelor din Parteneriatul euromediteranean Euro-Med s-au angajat vineri sa coopereze in razboiul impotriva traficului de persoane, cu prilejul unei reuniuni care a avut loc in capitala malteza La Valletta, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis UIMEȘTE…

- Potrivit biroului de presa al IGI, cei mai mulți provin din Republica Moldova, Tunisia, Israel, Maroc, iar 6.664 de cetațeni vin din Uniunea Europena/SEE, majoritatea din Franța, Italia, Germania, Italia, Spania și Bulgaria. De asemenea, au fost depistați 82 straini în situații ilegale,…

- Familia Regala a avut in anul 2018 un amplu periplu intern si international, insumand 375 actiuni publice in Capitala si in comunitati din tara, pe teme militare, diplomatice, economice, educationale, sociale, sportive, de sanatate, stiintifice si artistice si 14 vizite in strainatate. Dintre acestea…

- Erupția solara, preluarea de catre Apple a Teslei, recesiunea Germaniei... Ce știri rele așteapta economia globala in 2019? Chiar inainte de a incepe, banca daneza de investiții Saxo Bank a analizat cateva scenarii care ar putea schimba jocul pentru investitorii lor. Vorbim despre riscuri…

- La sfarsitul acestei saptamani, pe Hipodromul Mediterraneo – Syracuse, din Italia, va avea loc un eveniment hipic important, la care, in premiera, participa si o delegatie din Romania. Pe 8 si 9 decembrie 2018, pe Hipodromul din Siracuza au loc etapele finale ale Campionatului de jockey si driveri de…

- Romania a avut a treia mare creștere de producție agricola din UE, in 2017, cu 13,6%, dupa Estonia (18,2%) și Irlanda (13,6%), urmata de Marea Britanie (12,6%) și Polonia (11,1%), informeaza Eurostat, conform Mediafax.Romania se situeaza pe locul 8 in uniune in topul valorii totale a producției…

- Organismul Comisiei Europene care se ocupa cu statistica, Eurostat, a specificat pe loc se afla Romania, in Europa, dupa sumele de bani trimise in țara. Cea mai mare parte a transferurilor personale constau in fluxuri de bani trimise de migranti in tarile lor de origine. Astfel, țara noastra se situeaza…