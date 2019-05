FC Viitorul a invins clar Astra Giurgiu si a urcat pe locul trei in clasamentul Ligii 1

FC Viitorul a realizat o victorie categorica in aceasta seara, 3 0 la Ovidiu cu Astra Giurgiu, in etapa a noua a turneului play off din Liga 1.Golurile au fost marcate de Eric 44 din penalty , Calcan 66 si Dragus 74 .In urma acestui… [citeste mai departe]