- N. Dumitrescu Avand in vedere pericolul pe care-l reprezinta ambrozia, in conditiile in care 60% dintre alergii sunt provocate de polenul acestei plante, valorile maxime fiind atinse atunci cand aceste plante infloresc, respectiv lunile august-septembrie, ieri, la Ploiesti, a avut loc o intalnire pe…

- Autoritatile se pregatesc deja pentru iarna. Prefectul de Buzau, Carmen Ichim, le-a cerut responsabililor de la Consiliul Judetean si de la Drumuri Nationale sa ia masuri pentru asigurarea unei interventii imediate si eficiente a utilajelor de deszapezire. Procedurile pentru drumurile judetene sunt…

- Cei mai buni fotbalisti juniori isi vor petrece vacanta de iarna in cantonament la renumita echipa Athletic Bilbao. Acest lucru a devenit posibil ca urmare a infratirii dintre noi si Tara Bascilor dar si dupa ce reprezentantii Consiliului Judetean s-au implicat, din dorinta de a premia performanta.…

- Administratia locala din comuna damboviteana Vacaresti a primit vizita conducerii CJ Dambovita. S-a facut o vizita de lucru la toate proiectele de investiții care au finanțare. La Vacarești exista o serie de investitii majore care contribuie la dezvoltarea localitatii . – Asfaltarea a 6,5 km de drumuri…

- Administratia ploiesteana vrea sa atraga fonduri europene, pentru un proiect discutat de peste un deceniu care propune crearea unei noi legaturi rutiere intre Gara de Vest si Gara de Sud si reconfigurarea aproape totala a zonelor din dreptul celor doua gari. Consiliul Local a aprobat, in sedinta de…

- Solicitantii de fonduri nerambursabile acordate prin PNDR au posibilitatea ca, din 1 august, sa utilizeze semnatura electronica la depunerea cererilor de finantare, a anuntat Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, in Cererea de Finantare, anexa…

- Primaria Capitalei anunta ca a depus cereri de finantare pentru fonduri europene in valoare de 283 milioane euro pentru mai multe investitii, precum achizitionarea a 100 de tramvaie si a 100 de autobuze electrice.

- Un proiect interesant a fost depus de Consiliul Judetean la Centrul National de Investitii (CNI) in vederea obtinerii unei surse alternative de finantare. Este vorba despre "Centrul Regional de Transfer Tehnologic in Agricultura si Zootehnie". Conform proiectului, va fi construita o platforma cu o suprafata…