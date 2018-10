Parteneriat Toyota-SoftBank pentru dezvoltarea masinilor autonome: cele doua companii japoneze vor lansa un serviciu de ride-sharing in 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Doua dintre cele mai mari companii din Japonia și-au dat mana pentru o alianța care sa dezvolte și sa promoveze tehnologia mașinilor autonome. Constructorul Toyota și compania de tehnologie Softbank vor inființa Monet Technologies, o firma ce se va ocupa cu dezvoltarea mașinilor autonome și integrarea…

- Dezvoltarea tehnologica in cazul mașinilor autonome are nevoie de investiții considerabile și, in cele mai multe cazuri, de alianțe intre producatori pentru reducerea costurilor și eficientizarea activitaților. Un exemplu ne este oferit de colaborarea Hyundai-Kia ce iși propune sa dezvolte și sa testeze…

- Serviciile de car sharing sunt o optiune cunoscuta in mediul urban, iar 8 din 10 romani cunosc cel putin un astfel de serviciu, arata un studiu iSense Solutions, desfasurat online, cele mai cunoscute branduri fiind Uber (75%) si BlaBlaCar (34%).

- In ultimii ani, Google și Apple au facut eforturi pentru a integra cat mai bine smartphone-urile in mașini prin intermediul aplicațiilor Android Auto și, respectiv, CarPlay, care permit utilizatorilor sa acceseze anumite informații din telefon de pe ecranul consolei centrale a mașinilor. Așa cum era…

- Nemții de la Volkswagen au pornit discuțiile cu mai mulți potențiali parteneri pentru a stabili o alianța la nivelul industriei auto. Scopul? Adoptarea unui standard in ceea ce privește tehnologia mașinilor autonome, potrivit unor surse apropiate de compania germana. Astfel, oficialii VW susțin ca un…

- Mașinile "care se conduc singure" au nevoie de investiții consistente in cercetare și dezvoltare și, de multe ori, de o colaborare stransa intre doua sau mai multe entitați pentru ca proiectul sa avanseze rapid și eficient. In acest context, japonezii de la Toyota vor investi 500 de milioane de dolari…

- Administrație performanta și afaceri de succes – sunt doar doua dintr-o lista impresionanta de puncte forte ale Japoniei. Municipiul Alba Iulia va fi maine, 20.07.2018, gazda unuia dintre cele mai importante momente din istoria colaborarilor bilaterale romano – japoneze care debuteaza cu o vizita oficiala…