Parteneriat strategic: spitalul Monza si centrele ARES investesc intr-o retea de clinici in orasele mici

- Un obiect extraterestru a creat panica in randul oamenilor de știința de la NASA. Asteroidul este pe un curs care il aduce in directa coliziune cu pamantul, iar efectele ar putea fi devastatoare. Calculele astrofizicienilor au determinat momentul in care gigantica roca va lovi terra. Dupa ce informațiile…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a anunțat ca unitațile de invațamant vor fi inchise in București vineri, din cauza condițiilor meterologice. Astfel, parinții care nu au cu cine sa-și lase copiii cat timp sunt la birou pot beneficia de ajutor din partea statului.

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a inceput marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Administratia Prezidentiala a anuntat ca pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: activitatea desfasurata de institutiile cu atributii in…

- Vicepremierul Viorel Stefan a avut astazi o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de tara pentru Romania si Ungaria, in contextul consultarilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018 2023, informeaza Guvernul Romaniei.…

- In analiza obiectivelor propuse in PUG, specialistii EPC Consultanta de Mediu, care a realizat raportul de mediu, au descoperit unele probleme. Dar, ele tin de modul de prezentare si structurare a obiectivelor si masurilor propuse. „Obiectivele din PUG sunt prezentate neunitar" Planul este structurat…

- MedLife, unul dintre liderii pietei de servicii medicale private din Romania, anunta achizitionarea pachetului majoritar, in proportie de 80%, din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente pe piata din Pitesti, Costesti si Curtea de Arges. 0 0 0 0 0 0

- Seful PSD, Liviu Dragnea, lanseaza noi acuzatii la adresa asa zisului 'Stat Paralel'. Mai mult, Dragnea anunta ca sentinta din dosarul referendumului de doi ani de zile de inchisoare cu suspendare a reprezentat un plan bine pus la punct. Mai mult, Dragnea spune ca a fost tradat chiar de catre cineva…

- Presedintele CNMT, eurodeputatul Tokes Laszlo, considera ca restructurarea artificiala a Transilvaniei ar fi similara cu planul de sistematizare al lui Ceausescu care ar fi distrus intreaga tara, sustinand autonomia pe mai multe niveluri a maghiarilor din Transilvania, transmite corespondentul MEDIA

- Tribunalul Bacau a confirmat Planul de reorganizare judiciara a debitoarei Rafo Onești propus de administratorul judiciar al acestei societați comerciale, Casa de Insolvența Transilvania (CITR), prin filiala sa din București. „In urmatoarele zile – ne-a declarat reprezentantul legal al salariaților…

- Afacere de milioane de euro, cu refugiati si perchezitii simultane pe care le fac anchetatorii si la noi, la Timisoara, si in Germania. O veritabila retea de traficanti care aduceau refugiati din Turcia pana in Germania si Marea Britanie si din care ar face parte mai multi romani. Ar fi trecut ilegal…

- Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale. Valoarea totala a importurilor care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde de euro (3,46 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Senatul a adoptat tacit luni o initiativa legislativa care propune ca unitatile medico-sociale infiintate prin hotarari ale consiliilor locale din orasele care au mai mult de 5.000 de locuitori sa treaca in responsabilitatea administrativa si financiara a consiliilor judetene. Actul normativ…

- Compania IULIUS si NTT Data Romania, unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii software din țara, au semnat un contract de inchiriere pentru un spațiu in cea de-a treia cladire de birouri clasa A care se dezvolta, in prezent, in ansamblul mixt Openville Timisoara.

- Hans Klemm, ambasadorul SUA, mai are putin si va cuvanta si la sedintele asociatiilor de proprietari. Sigur va gasi el modalitatea prin care sa includa pastrarea linistii de la bloc, intre 14:00 – 17:00, in parteneriatul strategic. Si de Kovesi va vorbi, normal, caci femeile de serviciu sunt corupte…

- Duminica, 4 martie 2018, elevii și profesorii Liceului cu Program Sportiv Brașov va invita la demonstrații sportive organizate in cadrul manifestarilor dedicate Zilelor Porților Deschise la Coresi Shopping Resort Brașov, Scena Coresi, Piața cu Copaci, intre 15.00 -17.30. Incepand cu anul școlar 2018/2019,…

- Satelitul natural al Pamantului va avea parte de o retea proprie mobila 4G, care va avea rolul de a facilita streaming-ul in high-definition intre Luna si Pamant. Totul face parte dintr-un proiect de finantare a primei misiuni lunare private.

- Este putin probabil ca afacerea ta sa fie unica pe piata! Cu siguranta exista deja o concurenta fata de care va trebui sa vii cu ceva in plus pentru a atrage clientii si chiar investitorii! Iar acest lucru trebuie luat in calcul inca de la primii pasi! Planul de afaceri iti va fi solicitat doar […]

- Copiii de la Centrul de zi „Sfantul Serafim de Sarov” din Razboieni au primit zilele trecute vizita copiilor de la Centrul de Zi „Sfanta Filofteia” din Silivaș. Sub genericul „Prietenii din vecini”, cei 50 de copii benificiari ai celor doua centre de zi s-au prezentat unii altora, au servit impreuna…

- Mumbay este orasul cu cele mai inalte salarii medii anuale pentru specialisti straini. Salariile expatilor in megapolis-ul indian constituie peste 217 mii de dolari, fiind de doua ori mai mare decit salariul mediu al specialistilor straini pe glob (circa 100 de mii de dolari). Acest lucru rezulta din…

- Rar intalnesti oameni ca nea Aron. Te intampina mereu cu zambetul pe buze si are intotdeauna pregatita cate-o gluma sau povestioara hazlie menita sa descreteasca fruntea oricui. La cei 81 de ani ai sai, Aron Borbath este o adevarata legenda a partiilor din Poiana Brasov, locul unde de 51 de ani preda…

- Primarul General, Gabriela Firea, a anuntat astazi, in cadrul unei conferinte de presa, ca procedura de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea a 400 de autobuze Euro 6, primul mare proiect din Planul de Mobilitate Urbana derulat de catre actuala Administratie, s-a incheiat, punctajul cel mai…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, scrie agerpres.ro.

- Elon Musk vrea, prin compania SpaceX, sa creeze pana in 2024 o retea de 11.000 de sateliti interconectati care sa furnizeze acces la internet oriunde in lume, scrie Financial Times. Planul va fi greu de realizat si inceputul va consta in testarea a doi sateliti care vor fi in legatura cu statii de la…

- Sedinta de Guvern este programata de la ora 12.00.Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spunea ca in sedinta Guvernului au urma sa fie aprobate proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale. "Proiectul de lege pentru…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrele de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba si Sibiu (CPECA), implementeaza, in perioada februarie – iunie 2018, proiectul regional „Școlar cu identitate”, in cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, Școlii Gimnaziale Nr. 8 Sibiu și Școlii…

- Ar putea deveni Statia Spatiala Internationala o intreprindere comerciala condusa de industria privata? Aceasta este dorinta Casei Albe, care spera sa puna capat finantarii pentru programul foarte costisitor in cativa ani, relateaza duminica Washington Post in editia sa online. Planul…

- Proiectul „Fiecare Copil in Gradinita” va fi implementat si in 2018 la nivelul judetului Maramures, asta dupa ce consilierii judeteni au dat un vot pozitiv in acest sens. Astfel, proiectul va fi derulat de Consiliul Judetean Maramures in parteneriat cu Institutia Prefectului Judetul Maramures, Inspectoratul…

- Trei proiecte importante cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania sunt pregatite pentru implementare, fiind sustinute de Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Auto Roman. Cel mai important proiect se refera la efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%, conditia fiind ca autoritatile locale sa includa acest tip de servicii in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor europene, se arata intr-un studiu de specialitate remis, luni,…

- Facebook a interzis publicitatea pentru monede virtuale, oferte initiale de monede virtuale si optiuni binare pe platformele sale, a anuntat marti operatorul celei mai utilizate retele de socializare din lume, transmite MarketWatch, potrivit NEWS.RO.Citeste si: O tenismena celebra a identificat…

- Planul de acțiuni pe anul 2018 pentru persoanele beneficiare de ajutor social și/sau alocații lunare de hrana la Cantina de Ajutor Social Ploiești va fi supus la vot, marți, in ședința Consiliului Local Ploiești. Documentul stabilește unde vor presta activitați beneficiarii acestui tip de ajutoare…

- Spitalul Monza, parte a grupului italian Policlinico di Monza, cel mai mare spital privat specializat in chirurgie cardiovasculara si cardiologie interventionala din tara, deschide o retea de cabinete de ambulatoriu in domeniul cardiologiei in orasele mici din Romania.

- Un tinar a incercat sa isi impresioneze anturajul, cu o sticla de sampanie foarte scumpa, intr-un club din statiunea Ibiza. Planul tinarului nu a mers cum trebuie, pentru ca dupa ce a scos dopul sticlei de sampanie, estimata la 35 de mii de euro, el a scapat recipientul pe jos, cu tot cu pretioasa bautura.…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) propune scaderea tarifelor platite intre operatorii de telefonie mobile pentru portarea numerelor, conform reglementarilor europene. Nivelul maxim propus de ANCOM, printr-un proiect aflat in dezbatere publica, este de 4,4…

- In perioada decembrie 2017-decembrie 2019, Colegiul National „ienachita Vacarescu”, coordoneaza un nou proiect de parteneriat strategic (KA2) -Domeniul Educatie Scolara, cu numarul de referinta 2017-1-RO01-KA219-037129_1. Proiectul reuneste scoli din Spania, Portugalia, Letonia, Cipru si Grecia, trei…

- COMPANIA COSWORTH ESTE PREGATITA SA REVINA ORICAND IN FORMULA 1, INTR-UN PARTENERIAT DE VIS CU ASTON MARTIN ȘI RED BULL RACING. MOTORISTUL BRITANIC A AVUT DEJA DISCUȚII CU ASTON MARTIN. Ultima oara furnizori de motoare pentru Marussia in 2013, cei de la Cosworth au raspuns prezent in momentul in care…

- Presedintele Klaus Iohannis ar fi dat satisfactie PSD si ar fi activat ”planul diabolic” al social-democratilor daca ar fi respins-o pe Viorica Dancila ca premier. Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat la RFI ca ”au fost foarte multe…

- Programul educational „Ajungem MARI" lanseaza un nou apel la voluntariat catre cei care vor sa le daruiasca copiilor din centre de plasament din Suceava timp si cunostinte pentru a-i ajuta sa ajunga oameni responsabili si independenti. La nivel national, 2.000 de copii si tineri ...

- In perioada 01.12.201731.05.2019, Colegiul National „Ienachita Vacarescu” este partener in proiectul de parteneriat strategic (KA2) – „Stand Against Drugs” (SADs) din cadrul programului Erasmus +, Actiunea centralizata -Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului in tarile ACP, America…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca relatiile romano-japoneze vor fi ridicate la nivel de parteneriat strategic "in viitorul nu foarte indepartat". Klaus Iohannis a afirmat ca vizita premierului japonez Shinzo Abe in Romania reprezinta un "moment istoric".El a precizat ca discutiile…

- Inceputul de an nu i-a luat pe nepregatite pe edilii unei comune timisene, primarul gandindu-se deja la bugetul de investitii pentru 2018. „Anul acesta vor incepe lucrarile pentru introducerea retelei de canalizare, proiectul fiind finantat prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala.…

- Presedintele Emmanuel Macron a pledat pentru un "parteneriat strategic" cu Beijingul, prin intensificarea investitiilor chineze in Franta, in schimbul cresterii accesului pe pietele chineze aflate in ascensiune, avertizand ca actualele dezechilibre comerciale internationale vor genera protectionism.

- Un cutremur de 2,5 grade a avut loc luni dimineata la ora 5:31 in judetul Braila. Acesta a avut loc la o adancime de numai 10,4 kilometri, conform INFP. Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km) si Insuratei (41km). b1.ro

- Criminalul Simion Zagrean, condamnat definitiv la 22 de ani de inchisoare si la 7 ani pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, pentru asasinarea lui Nicolae Leonte in Spania in anul 2004, a fugit din tara, lasand din nou politia romana cu ochii in soare, a cata oara, tara de destinatie fiind…

- Igor Dodon continua sa promoveze ideea ca Republica Moldova nu va avea un viitor, daca nu va semna un parteneriat strategic cu Federatia Rusa. Seful statului s-a aratat dezamagit ca acest lucru nu este constientizat de Guvernul si de Parlamentul de la Chisinau

- Intr-o echipa a FCSB-ului in care privirile sunt furate de Constantin Budescu, Harlem Gnohere sau pustiul Dennis Man, Mihai Pintilii (33 de ani) are un rol aparte. Pentru Mirel Radoi, mijlocasul central e adevaratul lider al vestiarului si singurul fotbalist cu care s-ar asemana. …

- Romanii i-au asteptat pe americani inca din anii '50, atunci cand comunismul s-a instalat in tara noastra. Am sperat ca odata cu integrarea in NATO vom fi si mai apropiati de SUA, iar recenta vizita a lui Klaus Iohannis la Casa Alba ne-a facut sa visam cu ochii deschisi. Intelegerea dintre cei doi…

- Intr-o perioada cu ape tulburi in politica, dar și cu razboaie declarate fara ocolișuri in peisajul Justiției din Romania, iata ca PSD se confrunta, pe langa altele, și cu o problema serioasa. Mai exact, pare sa nu gaseasca un candidat propriu la președinție. Și, atunci, in strategia social-democraților…