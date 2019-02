Parteneriat istoric intre BMW si Daimler, care investesc 1 miliard de euro BMW Group si Daimler AG isi extind serviciile de mobilitate pentru a crea un nou jucator global care va oferi utilizatorilor mobilitate urbana sustenabila.



Cele doua companii vor investi peste 1 miliard de euro pentru a crea mai multe platforme unice care vor interconecta si integra serviciile de car-sharing, ride-hailing, taxi, statiile de incarcare pentru vehicule electrice si transporturi multimodale.



REACH NOW ofera unui numar de peste 6,7 milioane de utilizatori acces simplu si direct la o varietate de servicii de mobilitate printr-o singura platforma multimodala.

Sursa articol si foto: business24.ro

