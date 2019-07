Stiri pe aceeasi tema

- Compania Coca-Cola HBC Romania, liderul industriei locale de bauturi, in parteneriat cu Paviani Eurocar, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de transport ai acesteia și producatorul de autocamioane Scania, folosesc in premiera un camion care funcționeaza pe baza de gaz natural comprimat…

- 10 tramvaie, cu o lungime de 18 metri, care vor deservi ruta de transport public cu numarul 21 din municipiul Braila, vor fi achizitionate cu fonduri europene asigurate prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020. Ordinul de finantare a proiectului a fost semnat pe 13 iunie 2019, iar investitia…

- OMV Petrom începe demersurile pentru dezafectarea platformei de foraj marin autoridicatoare Gloria ajunsa la limita duratei de viața dupa 40 de ani de utilizare. Este un proces complex, care se va desfașura pentru prima oara în România, informeaza OMV Petrom. GSP Offshore, o companie…

- Grupul eMAG a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 4,77 miliarde lei (1,03 miliarde euro), un avans de 17,5% fata de anul anterior, in conditiile unei cresteri puternice a numarului de selleri si produse pe marketplace. Totodată, compania vrea să investească 150 de milioane de…

- Proiectul de educatie montana Scoala de Mers pe Munte, organizat de Asociația Tașuleasa Social in parteneriat cu Coca-Cola HBC Romania, a deschis inscrierile pentru ediția din acest an. 200 de persoane imparțite in 8 grupe, vor avea ocazia sa participe gratuit in perioada 31 iulie – 18 august 2019 la…

- Proiectul de educatie montana Scoala de Mers pe Munte, organizat de Asociația Tașuleasa Social in parteneriat cu Coca-Cola HBC Romania, a deschis inscrierile pentru ediția din acest an. 200 de persoane imparțite in 8 grupe, vor avea ocazia sa participe gratuit in perioada 31 iulie – 18 august 2019 la cursuri…

- Arkana, modelul SUV – Coupé al celor de Renault care, cel mai probabil, se va comercializa în Europa sub brandul Dacia, a fost surprins într-o serie de fotografii spion realizate chiar în România. Este un fel de BMW X4 în varianta low-cost,…

- Producatorul sloven de electrocasnice Gorenje, preluat recent de grupul chinez Hisense, a anuntat ca vrea sa renunte la 6,4% din forta sa de munca, transmite Reuters "Vrem sa reorganizam conducerea companiei, pentru a putea reactiona mai rapid la dificultatile din mediul de afaceri, pentru a spori…