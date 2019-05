Stiri pe aceeasi tema

- The US Ambassador to Romania, Hans G. Klemm, on Wednesday had a meeting with representatives of the Satu Mare Small and Medium Sized Enterprises Employers' Association (SIPM), a local chapter of the National Council of Romania's Privately-Owned Small and Medium-Sized Enterprises (CNIPMMR), to feel…

- Comerciantii sunt obligati, incepand de duminica, sa plateasca 0,5 lei clientilor care returneaza ambalajele reutilizabile, masura urmand sa se aplice, din 2022, si pentru unele ambalaje nereutilizabile. Potrivit News.ro, care preia Profit.ro, măsura a fost instituită de Guvern, printr-o ordonanţă…

- • Concluziile comisiei speciale inființate pentru a accelera lupta impotriva infracțiunilor fiscale la nivel european și global; • Votul in plen a marcat un an de activitate. Parlamentul a votat marți o foaie de parcurs detaliata cu privire la masuri ...

- Romania a ocupat, in 2018, locul al cincilea mondial in ceea ce priveste viteza de Internet, dupa Singapore, Suedia, Danemarca si Norvegia, lucru care insa a atras, pe langa beneficii, si riscuri cibernetice, a declarat, marti, in cadrul unui forum de specialitate, Gabriel Mazilu, fost director adjunct…

- Laura Codruța Kovesi a fost intrebata, de o eurodeputata a grupului socialist, daca intrunește condițiile de a deveni procuror șef european, dupa ce in presa s-a spus ca ea nu deține gradul de procuror de cea mai inalta curte in Romania, adica de Parchet General.”Sunt informații false. Am…

- Brigada Antitero a Serviciului Roman de Informatii si Politia intervin la postul de televiziune Romania TV in urma unei amenintari cu bomba, precizeaza SRI. Potrivit sursei citate, vineri seara a fost trimis un e-mail de amenintare la postul de televiziune amintit in care se scria: "Veti sari in aer".…

- Productia de gaze naturale a companiei Romgaz a crescut cu 3,39% in 2018, pana la 5,333 miliarde de metri cubi, fata de 5,5158 miliarde de metri cubi in anul precedent. Cifra de afaceri a ajuns in 2018 la 5 miliarde de lei, in creștere cu 9 procente fața de 2017. Aceste rezultate financiare au fost…

- Reprezentantii Presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene si cei ai Parlamentului European au ajuns, marti, la un acord informal privind o propunere de directiva care stabileste norme de facilitare a accesului autoritatilor de aplicare a legii la informatii financiare, in scopul prevenirii,…