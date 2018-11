Stiri pe aceeasi tema

- ''De centenarul armistitiului din 11 noiembrie 1918, Emmanuel Macron, presedintele Republicii Franceze, si Angela Merkel, cancelarul Republicii Federale Germane, au reafirmat valoarea reconcilierii franco-germane in serviciul Europei si pacii'', este mesajul inscriptionat pe aceasta placa comemorativa.…

- Sefa Executivului de la Berlin, Angela Merkel, care a anuntat recent ca nu va mai candida pentru postul de presedinte al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) la congresul acestei formatiuni din decembrie, ar putea fi nevoita sa se retraga din functia de cancelar federal chiar anul viitor. Potrivit deputatului…

- Alegerile regionale de duminica din landul Hessa, in vestul Germaniei, ar putea slabi si mai mult partidele din "Marea Coalitie" (GroKo) aflata la putere la Berlin, la doua saptamani dupa esecul istoric in Bavaria pentru Uniunea Sociala Crestina (CSU) - aliata bavareza a CDU (Uniunea Crestin-Democrata)…

- Vizita de stat pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inceput-o joi la Berlin nu reprezinta o normalizare a relatiilor tensionate dintre cele doua tari, a indicat presedintele german Frank Walter Steinmeier, transmite dpa. "Aceasta vizita nu este expresia normalizarii", a spus Steinmeier,…

- Germania si-a redus datoria publica cu 2,3%, la 1.930 miliarde de euro (2.270 miliarde de dolari) in primul semestru din 2018, cel mai scazut nivel din 2011, a anuntat Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Reuters. Creşterea economică face ca Executivul de la Berlin să înregistreze…

- Qatarul va investi 10 miliarde de euro in Germania in urmatorii cinci ani, existand inclusiv posibilitatea construirii unui terminal de gaze naturale lichefiate, a anuntat emirul Qatarului, Tamim bin Hamad al Thani, informeaza Reuters. Aceste promisiuni se adaugă celor aproximativ 25 de miliarde…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a declarat marti ca "ura in strada" nu isi are loc in Germania, dupa incidentele survenite in decurs de doua zile la Chemnitz in timpul manifestatiilor extremei drepte, informeaza AFP."Ceea ce am vazut nu-si are locul intr-un stat de drept",…

