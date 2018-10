Parteneriat educaţional România - Finlanda la Colegiul National ”Costache Negruzzi” Aflat la prima editie, parteneriatul educational Romania - Finlanda isi propune sa cladeasca o noua traditie in cadrul proiectelor internationale de promovare a valorilor negruzziste si de deschidere catre valorile culturale din afara granitelor tarii. Astfel, in perioada 8-14 octombrie 2018, Colegiul din dealul Copoului este gazda unei delegatii formate din opt elevi si doi profesori de la liceul SotunkiLukio, Vantaa, Finlanda, in cadrul schimbului cultural (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Astfel, in perioada 8 -14 octombrie 2018, Colegiul "CostacheNegruzzi" este gazda unei delegatii formate din opt elevi si doi profesori de la liceul Sotunki Lukio, Vantaa, Finlanda, in cadrul schimbului cultural "Building Bridges, Sharing Cultures". Acest dialog al culturilor va prilejui participantilor…

