Parteneriat civil. Tăriceanu: Îmi asum doar paternitatea ideii 'Intr-adevar, inainte de derularea referendumului, am anuntat ca colega mea, membra a Parlamentului European, Renate Weber, a discutat cu ONG care promoveaza, sustin drepturile minoritatilor LGBT despre necesitatea promovarii unui proiect de lege care vizeaza parteneriatul civil. Acest proiect este elaborat impreuna cu o serie de juristi de valoare de la CNCD, care au discutat si cu organizatiile neguvernamentale, cu organizatia ACCEPT, din informatiile pe care le am', a afirmat Tariceanu la Parlament. El a spus ca pe aceasta tema urmeaza sa fie consultati si reprezentanti ai celorlalte grupuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

