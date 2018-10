Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect PSD prin care persoanele condamnate pentru evaziune fiscala pot scapa de inchisoare daca achita integral prejudiciul, la care se adauga 20% din suma datorata de cel in cauza, a primit aviz favorabil, marti, de la deputatii din Comisia Juridica a Camerei Deputatilor. Procentul de…

- Negociatorul-șef al Comisiei Europene pentru negocierile in temeiul articolului 50, Michel BARNIER, se va afla intr-o vizita oficiala la București marți, 2 octombrie 2018. Pe parcursul vizitei sale, inaltul oficial european se va intalni cu dl. Klaus IOHANNIS, președintele Romaniei, dl. Calin POPESCU-TARICEANU,…

- „O protejeaza pe Viorica Dancila. (...) Am dorit o dezbatere reala cu privire la ceea ce se intampla in Romania, din nefericire, asa cum nu a fost lasata sa vorbeasca la conferinta de presa a PSD, nu este lasata sa vina nici in fata Parlamentului. Brusc, pare sa fi redescoperit Parlamentul European…

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru intervalul 10 septembrie - 8 octombrie 2018. Așadar, vremea in Romania, in urmatoarea luna va fi deosebit de frumoasa, caniculara in urmatoarea și a treia saptamana de prognoza.

- Liderul și viceliderul PNL Raluca Turcan, respectiv, Dan Valceanu, au facut plangere penala pe numele lui Liviu Dragnea, pe care il acuza ca, in calitate sa de șef al Camerei Deputaților a refuzat convocarea unei sesiuni extraordinare privind tema protestului Diasporei, din 10 august, precum și situația…

- Primariile pot decide, incepand de marti, sa scuteasca populatia de la plata taxei pe apa de ploaie, dupa ce in Monitorul Oficial au fost publicate modificarile la Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. „Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale pot adopta…