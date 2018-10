Parteneriat civil. Dragnea: Este simplu!

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, ca in sedinta Comitetului Executiv National al partidului se va decide daca va fi sustinut un proiect de lege privind parteneriatul civil si cand ar incepe procedura, scrie Agerpres..Intrebat in legatura cu proiectul parteneriatului civil, Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca va stabili impreuna cu premierul Viorica Dancila data Comitetului Executiv National al partidului, precizand ca sansele ca actuala componenta a Executivului sa ramana neschimbata sunt zero. Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnalisti, la Parlament,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a propus ca cei care susțin parteneriatul civil sa inițieze un referendum, la fel ca cetațenii care au susținut redefinirea familiei, adaugand ca in proiectul pe acest subiect care se discuta in Parlament nu e nicio diferența intre casatorie și parteneriatul civil.LOVITURA…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, la Parlament, ca ALDE nu vrea sa-si asume „paternitatea” proiectului de lege privind parteneriatul civil, ci doar paternitatea ideii, acesta mentionand ca nu a discutat pe aceasta tema cu presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat, vineri, ca Guvernul ar trebui sa emita o ordonanta de urgenta pentru a modifica legea referendumului astfel încât sa fie introdusa posibilitatea desfasurarii scrutinului de modificare a Constitutiei pe parcursul a doua zile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut sambata seara o conferința de presa, dupa ședința tensionata a Comitetului Executiv Național, reunit pe Litoral. Iata ce a declarat Dragnea, potrivit stiri.tvr.ro: • ceea ce am prezentat ca și propunere colegilor mei, am discutat și ieri • in opinia mea,…