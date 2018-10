Parteneriat civil. Crin Antonescu, precizare-importantă. Primele declarații Crin Antonescu a declarat, pentru DC News, ca este de acord cu o lege a parteneriatului civil și cu drepturile care decurg din aceasta, insa adopția unui copil ar trebui sa se faca doar de catre persoanele casatorite. A explicat ca deși nu a aprofundat proiectul de lege prezent, este de principiu de acord cu o lege care sa reglementeze aceasta chestiune. "Nu cunosc proiectul de lege, dar in principiu sunt de acord, este normal sa existe o astfel de lege. Punctual, despre adopție, cred ca legea ar trebui sa permita acest lucru doar in situația in care parinții sunt casatoriți. Daca avem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

