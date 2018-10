PARTENERIAT CIVIL, când va fi adoptată legea. Florin Manole, inițiator, explicațiile momentului PARTENERIAT CIVIL ”Motivele rezida pe de-o parte in realitatea sociala și pe de alta parte in jurisprudența CEDO și a CCR din Romania. Cand ma refer la realitați sociale, ma refer la faptul ca avem foarte multe cupluri in Romania care traiesc in afara casatoriei, e vorba de sute de mii de oameni. Pentru aceștia e nevoie de protecție juridica care decurge din articolul constituțional ce da dreptul la viața de familie. Pe de alta parte, avem CEDO care a explicat in mai multe randuri ca acolo unde statele decid casatoria intre barbat și femeie, cum este și-n Constituția Romaniei, atunci, e nevoie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

