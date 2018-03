Stiri pe aceeasi tema

- Prietena de 18 ani a lui Radouane Lakdim, autorul atacului de vinerea trecuta din Franța, este anchetata oficial pentru conspirație terorista, scrie Guardian. Tanara, numita de presa franceza ”Marine”, a aparut luni in fața judecatorilor francezi și este in custodia poliției.

- Doi barbati au fost inculpati marti in Franta pentru omor cu premeditare dupa uciderea unei femei in varsta de 85 de ani, supravietuitoare a Holocaustului, care a fost gasita vineri seara partial carbonizata in apartamentul sau din Paris, relateaza AFP. Cei doi - intre care un vecin - sunt acuzati ca…

- Un locotenent-colonel care se predase voluntar in schimbul eliberarii unui ostatic, vineri, in timpul crizei de natura terorista din sudul Franței, a murit in urma ranilor capatate, a anunțat sambata ministrul francez de interne.

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Vladimir Cosma, celebrul dirijor roman, a fost premiat de Institutul Cultural Roman la Salonul Carții de la Paris. Institutul Cultural Roman a acordat, in premiera, distincții de onoare unor personalitați de origine romana din Franța care au contribuit, prin toata activitatea

- Iata cateva replici dintre cei doi: Gelu Duminica: Multe lucruri din politica domnului Trump nu au nicio legatura cu democrația. Este un fel de Putin, dar care iși pune toata gașca in jurul lui. Mihail Neamțu: Genul acesta de propaganda servește Rusiei. Gelu Duminica: Nu va…

- Pentru editori, este genul care ar putea salva o piata a cartii in scadere. Stilul "Young Adult", format din romane destinate celor de 15-25 de ani, se vinde foarte bine in librarii in Franta si va avea, in premiera, o scena dedicata la Salonul cartii de la Paris, relateaza AFP. Un cyborg care se lupta…

- Alegerea Rusiei ca invitata de onoare, intr-o perioada de criza intre capitalele occidentale si Moscova, va fi o provocare uriasa pentru organizatorii Salonului Cartii de la Paris, cea mai mare manifestare literara din Franta, care va fi...

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a atribuit prin licitatie deschisa doua contracte in valoare totala de peste 386.000 de lei, pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile internationale din Franta si China, potrivit unui anunt de atribuire…

- 25 de romance ce au schimbat lumea Sunt multe romance care au facut istorie si care ne-au schimbat viata in bine prin descoperirile si inventiile lor, prin politica, scriitura sau militand pentru drepturile omului. Iata o lista cu 25 de nume importante. 1. Elisa Leonida Zamfirescu.…

- Franța face un pas ambițios spre tineri și ii indreapta spre valorile culturale printr-un proiect considerat revoluționar. Mai exact, este vorba despre un ajutor de 500 de euro, pe care tinerii de 18 ani il vor primi pentru a se familiariza cu patrimoniul cultural francez.

- La invitația Inaltpreasfințitului Parinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Roman al Europei Occidentale și Meridionale și a PC Parinte Mircea Filip, parohul Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din regiunea Romainville (Paris), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji in…

- Cea mai asteptata confruntare din returul optimilor de finala ale Champions League se va disputa marti, pe "Parc des Princes". Invinsa cu 3-1 in meciul tur, PSG cauta sa se razbune in fata celor de la Real Madrid (campioana en-titre a Europei) si sa se califice, chiar si fara Neymar, in sferturile competitiei.…

- Liderul partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in perioada…

- O fresca a primilor ani ai epidemiei de SIDA in Franta si adaptarea unui roman despre Primul Razboi Mondial, cu 13 nominalizari fiecare, sunt marii favoriti la premiile Cesar, ce vor fi decernate vineri seara la Paris in cadrul unei ceremonii ce urmeaza sa fie cel mai probabil dominata de apeluri…

- Lidera partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in…

- Guvernul de la Paris vrea sa-i ajute pe producatorii auto si furnizorii de componente afectati de declinul vanzarilor de autovehicule diesel iar ministrul de Finante, Bruno Le Maire, a cerut companiilor auto "sa coordoneze transformarea spre masini echipate cu motoare pe benzina, hibride si electrice",…

- Emmanuel Macron va fi primul sef de stat strain care va face o vizita de stat la Washington, dupa alegerea lui Donald Trump, presedintele american tinand sa ii faca aceasta onoare omologului francez. In acest prim an de mandat al lui Trump, la Casa Alba s-au facut doar vizite oficiale si de…

- Guvernul francez prezinta vineri un nou plan de combatere a radicalizarii jihadiste, a carui necesitate a devenit evidenta dupa atentatele din ianuarie 2015 de la Paris si care se va concentra pe situatia din penitenciare, noteaza France Presse, informeaza AGERPRES . Acest ‘plan national de prevenire…

- Serviciile de informatii franceze apreciaza ca belgiano-marocanul Oussama Atar, considerat ca ar fi creierul atentatelor teroriste de la Paris si Bruxelles, ar fi decedat in urma cu cateva saptamani in zona de conflict siriano-irakiana, relateaza vineri publicatia belgiana Le Soir, citand postul…

- In urma cu 12 ani medicul Alin Blaga a inceput rezidentiatul in Cluj, iar sase ani mai tarziu a plecat intr-un spital din Germania. Timp de un an si jumatate, neurochirurgul a profesat intr-un orasel cu 40 de mii de locuitori aflat in sud-estul Germaniei. "Ce am invatat cel mai mult in Germania a fost…

- Trei islamisti suspectati de implicare in atentatele comise in august 2017 in orasul spaniol Barcelona, soldate cu moartea a 15 persoane si ranirea altor 130, au fost arestati preventiv marti, in Franta, anunta Ministerul spaniol de Interne,

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. "Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si…

- Andreea Esca și Alexander Eram sunt casatoriți de 18 ani și sunt unul dintre cele mai indragite și apreciate cupluri din showbizul autohton. Cu ocazia Zilei Indragostiților, cei doi au organizat o petrecere prin care și-au dorit sa celebreze dragostea, alaturi de prieteni. Intre Andreea Esca, 45 de…

- Galaxia Andromeda, vecina Caii Lactee din care face parte si sistemul nostru solar, s-a format in urma unei coliziuni uriase dintre doua galaxii mai mici, in urma cu aproximativ trei miliarde de ani, pe vremea cand Terra exista deja, potrivit unui studiu citat de AFP. Calcularea momentului…

- Relatia Andreei Esca cu Alexandre Eram a debutat cu greu sau mai bine spus cu multe eforturi din partea vedetei Pro Tv, care a fost foarte insistenta in a-l detrmina pe omul de afaceri sa o accepte in viata lui, scrie click.ro. La evenimentul de miercuri seara, in care stirista si sotul ei au celebrat…

- Un barbat baut a injunghiat sase persoane, fara ca viata acestora sa fie in pericol, marti seara in plina strada la Paris, inainte de a fi arestat, a anuntat miercuri o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in jurul orei 23:00 (22:00 GMT) intr-un cartier din nordul capitalei…

- Europarlamentarul Daniel Buda a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul PNL Bistrita-Nasaud, ca peste 40% din terenurile agricole din Romania sunt detinute de cetateni straini, iar romanii risca sa devina 'capsunari la ei acasa'. In opinia lui Buda, ponderea…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 15 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert de uverturi la opere celebre de Gioachino Rossini: Barbierul din Sevilia, Italianca in Alger, Semiramide, Wilhelm Tell, Cenusareasa si Cotofana hoata. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice…

- Doar cațiva centimetri de zapada au fost de ajuns pentru a da peste cap intreaga circulație in Paris și imprejurimi. Mașinile au ramas blocate pe șosele, autobuzele nu mai circula, traficul aerian e perturbat, iar trenurile au intarziat cu orele.

- Guillaume Lejean 1818 1871 s a nascut intr o familie de agricultori din Bretania. A studiat la colegiul Saint Pol de Leon si medicina la Paris. El a avut diverse ocupatii: istoric local in ziarul "L 39;Echo de Morlaix" din 1841 , arhivist si apoi secretar al subprefecturii din Morlaix, redactor al ziarului…

- Recomandat a fost inclusiv directorul operational al Airbus, Fabrice Bregier, si directorul general al Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, a anuntat postul de televiziune BFM Business, transmite Reuters. Ceilalti doi sunt Frederic Lemoine, fost director al firmei de investitii Wendel, si Yann Delabriere,…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita de stat la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro.

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost arestat preventiv si inculpat sambata la Paris pentru o tentativa de atentat, informeaza AFP din surse apropiate anchetei judiciare. Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic…

- Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic intr-o inregistrare video. El a fost retinut marti la Nimes, in sudul Frantei, de Directia Generala a Securitati Interne (DGSI), care a confiscat in urma unor perchezitii produse…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- PSG a reusit scorul campionatului in Franta. Echipa din Paris a surclasat cu 8-0 formatia Dijon. Balul a fost deschis de Di Maria, care in primul sfert de ora a partidei de pe stadionul Parc des Princes a marcat de doua ori.

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. 'Sunt bucuros si…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher, scrie evz.ro.

- Serviciile de informatii din Franta sunt vizate de o ancheta pentru neglijenta. Mai exact, parchetul din Paris vrea sa afle daca au fost neglijate date despre autorul unui atentat jihadist din 2016. Dosarul a fost deschis in urma unei anchete de presa.

- Majestatile Sale Regele Mihai I n. 25 octombrie 1921, Sinaia, Romania ndash; d. 5 decembrie 2017, Aubonne, Elvetia si Regina Ana a Romaniei n. 18 septembrie 1923, Paris, Franta ndash; d. 1 august 2016, Morges, Elvetia au vizitat in data de 20 octombrie 2006 Podgoria Murfatlar.Atunci, dupa degustarea…