- Parole implicite slabe, precum „admin” sau „12345”, nu vor mai putea fi folosite de producatorii de electronice incepand cu anul 2020 in California. O noua lege stabileste standarde de securitate mai ridicate in statul american, potrivit BBC. Fiecare dispozitiv electronic care va fi vandut in California…

- O initiativa prin care s-ar putea interzice folosirea in spatiile publice a tigarilor electronice urmeaza sa fie dezbatuta astazi in Senat. Comisia de Sanatate a Senatului are pe ordinea de zi un proiect care propune interzicerea vapatului și a consumului produselor de tutun incalzit in spațiile publice…

- Ambrozia ar putea fi inclusa in lista plantelor interzise in Moldova. Solicitarea a venit din partea premierului Pavel Filip, asta dupa ce numarul persoanelor care sufera de alergii grave din cauza acestei plante s-a majorat brusc.

- Legea europeana nu include si becurile de halogen cu voltaj mic. Uniunea Europeana sustine folosirea becurilor cu LED, mai economice si cu o durata mult mai mare de viata decat cele cu halogen.

- Buzoienii care vor sa se plimbe cu barca pe lac o vor putea face de acum doar in Parcul Tineretului. Aceasta dupa ce municipalitatea a luat decizia de a anula programul de agrement, prin care se puteau inchiria baci si hidrobiciclete, pentru plimbari pe lacul din Crang. Decizia vine dupa ce Helesteul…

- Au venit din cantonament și s-au trezit ca nu mai pot intra in vestiarele de la Stadionul „Dan Paltinișanu”. Cei de la ACS Poli susțin ca de vina este un angajat al CJ Timiș și spera sa gaseasca ințelegere la șefii instituției. Pana una-alta, au primit pasuire cateva zile. The post Vestiarele de la…

- Conferința de presa de luni a președinților Donald Trump și Vladimir Putin l-a infuriat pe actorul Arnold Schwarzenegger, fost guvernator de California. Starul american are un mesaj dur pentru șeful de la Casa Alba, despre care crede ca și-a vandut țara rușilor. De altfel, intalnirea dintre Putin și…