- In editia din data de 4 martie, cotidianul ZIUA de Constanta a publicat articolul "Situatie fara precedent. O biserica din judetul Constanta a fost scoasa la vanzare. Ce spun oficialii Arhiepiscopiei galerie foto document ldquo;, in care anuntam ca, in data de 3.04.2019, in municipiul Constanta, bulevardul…

- Inca de la intrarea in satul Petricani, din comuna cu acelasi nume, undeva pe dreapta se vede o cladire impozanta, care atrage privirile tuturor trecatorilor. Este biserica din sat. * Scurt istoric al parohiei Satul Petricani, cunoscut in vechime sub denumirea de Rabaia, este atestat inca din 22 august…

- ULTIMA ORA: Ieri, 17 decembrie , a fost semnat la Piatra Neamț contractul de finanțare pentru reabilitarea ansamblului Bisericii „Sf Gheorghe” din Barlad. Agenția de Dezvoltare Regionala Piatra Neamț (ADR), reprezentata de Vasile Asandei, in calitate de director general și Parohia „Sf Gheorgh”, reprezentata…